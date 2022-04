Het was Jakobsen zelf die in januari tegenover Wielerflits al aankondigde dat hij in principe de Tour de France zou rijden en dat Cavendish op zijn beurt zou afreizen naar de Giro d'Italia . Of dat eerste nog altijd klopt, blijft de vraag - daarover houdt de ploegleiding van Quick-Step Alpha Vinyl nog een slag om de arm - maar inmiddels is de deelname van de Britse sprinter aan de eerste grote ronde van het seizoen wel bevestigd.

Milaan-Turijn | Uitgelaten Cavendish wint voor het eerst in acht jaar op Italiaanse bodem

Kaarten op de Tour

Het is negen jaar geleden dat Cav meedeed aan de Giro. Hij boekte er voor die tijd al vijftien individuele overwinningen en won twee ploegentijdritten. Sindsdien zette hij echter altijd zijn kaarten volledig op de Tour de France en ook niet zonder succes. Afgelopen jaar kwam hij in de herfst van zijn carrière op gelijke hoogte qua etappeoverwinningen in de Tour (34) met recordhouder en levende legende Eddy Merckx.

Veel kansen na dit jaar om dat aantal op te vijzelen en alleen houder van het record te worden, zal de Brit niet krijgen, terwijl het voor Jakobsen zijn debuut in La Grande Boucle zou betekenen. Het kan voor Patrick Lefevere een reden zijn om Cav een kans te geven om in het shirt van Quick-Step het record te pakken.

Ewan

Met goede resultaten in de Giro zou Cav de keuze dus nog extra lastig kunnen maken voor zijn broodheer. Dan moet hij in Hongarije en Italië wel afrekenen met Caleb Ewan. De Australiër van Lotto-Soudal is op papier de snelste man aan de start in Boedapest en kan niet alleen zichzelf, maar ook zijn ploeg een goede dienst bewijzen

RvAMV | Ewan rondt ploegenspel fantastisch af en sprint naar tweede zege van seizoen

Ook enkele Italiaanse sprinters zullen hopen om voor eigen publiek een etappe te winnen. Tot vorig jaar was Giacomo Nizzolo de koning van de ereplaatsen, maar mocht hij nog nooit juichen in de Giro. Hij maakte een einde aan die reeks door zijn eerste Giro-zege te boeken in de straten van Verona.

Fernando Gaviria en Arnaud Démare zijn twee andere sprinters van naam en faam op de startlijst van de Giro, maar beiden wachten al enige tijd op de goede vorm. Kunnen zij de komende weken verrassen met een opleving?

