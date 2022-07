Zes rensters vormden de vlucht van de dag op Sardinië. Cristina Tonetti en Matilde Vitillo gingen als eerste op avontuur, waarna Francesca Pisciali, Inga Cesuliene, Matilde Vitillo, Beatrice Rossato, Marta Jaskulska aansloten met nog 45 kilometer voor de boeg.

Tussensprint

De voorsprong van de groep liep op tot ruim drie minuten. Door de tussensprint in Tertenia was het gedaan met de goede samenwerking. De rensters keken te veel naar elkaar en verloren in korte tijd ruim dertig seconden van hun voorsprong. Jaskulska pakte de meeste bonificatieseconden en versterkte daarmee haar positie virtueel in het roze.

Lang kon de Poolse echter niet genieten van deze situatie. De sprintersploegen hielden controle waardoor de voorsprong gestaag terugliep. Al snel werd duidelijk dat een massasprint onafwendbaar was. Ook een aanval van Pisciali kon dit niet meer voorkomen. Op tien kilometer voor de meet was het peloton weer compleet.

Massasprint

Vos nam in de sprint het initiatief. De renster van Jumbo-Visma ging hard aan en leek de overwinning binnen te slepen. Balsamo hield echter het hoofd koel, durfde te wachten en passeerde de Nederlandse vlak voor de streep. Charlotte Kool eindigde als derde voor Lotte Kopecky.

Omdat de Italiaanse donderdag al als derde eindigde in de proloog nam ze met de bonificatieseconden de roze trui over van Faulkner. Zaterdag staat de tweede etappe op het programma, de laatste op Sardinië. De route van Cala Gonone naar Olbia over 113 kilometer is grotendeels vlak. Een nieuwe massasprint lijkt daarom het meest logische scenario.

Waar kijk je?

De Giro Donne is van 30 tot en met 10 juni live te zien op discovery+

