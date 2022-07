Giro Donne | Van Vleuten komt niet meer in de problemen en pakt in Padua derde eindzege

Van Vleuten legde de basis voor haar derde eindoverwinning (2018, 2019, 2022) van de Giro in de bergen, waar slechts Marta Cavalli en Mavi Garcia haar konden volgen. Af en toe tenminste, want de Nederlandse schudde regelmatig aan de boom om tijdwinst te pakken.

Zodra de marge groot genoeg was, kon Van Vleuten iets berekender gaan rijden. Dat beeld zagen we zaterdag, toen ze wat tijd toegaf op haar rivalen. Met een voorsprong van een kleine twee minuten kwam haar eindzege echter geen moment in gevaar. Dat bleek, want na de finish van de slotetappe richting Padua kon haar naam definitief voor de derde keer worden bijgeschreven op de erelijst.

Schrikmoment

De vreugde was groot bij Van Vleuten en haar ploeg Movistar, dat voor het eerst met haar kopvrouw de Giro Donne won. Het grootste schrikmoment deed zich vrijdag voor, toen Van Vleuten in leidende positie op hoge snelheid onderuit ging tijdens de afdaling.

De schade viel wonder boven wonder mee, de 39-jarige Van Vleuten kon snel haar weg vervolgen, breidde haar voorsprong zelfs uit en eenmaal beneden na de verraderlijke afdaling vierde ze dagsucces. Die dagsuccessen zijn nu definitief omgezet in winst van de Giro Donne 22. Ook legt ze beslag op de puntentrui.

De volgende uitdaging voor Van Vleuten wacht alweer snel: in het slotweekend van de Tour de France gaat ook voor het eerst de Tour de France Femmes van start, waar behalve Van Vleuten ook Demi Vollering en de in Italië afgestapte Marianne Vos topprioriteit van hebben gemaakt.

