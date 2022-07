Giro Donne | Van Vleuten slaat toe in heuvels Cesena met ritwinst en roze trui

Van Vleuten rekende in de straten van Cesena af met medevluchtster Mavi Garcia, nadat ze er samen in waren geslaagd om tijdens de beklimming van de laatste heuvel Marta Cavalli eraf te rijden. De Italiaanse zat lang aan het elastiek, maar in de afdaling knapte het touwtje definitief.

De verschillen waren bijzonder groot na slechts 121 kilometer koers, want de topdrie kwamen vier tot vijf minuten eerder binnen dan de rest. De etappe bleek ondanks beklimmingen van maximaal tweede categorie nogal wat zwaarder dan verwacht, dus wie weet hebben groepen rensters zich verkeken op hoe zwaar het echt was.

Grote verschillen in klassement

Bijzonder genoeg waren het de oudjes die de dienst uitmaakten. Van Vleuten is 39 jaar, Garcia 38. De Spaanse probeerde Van Vleuten bergop en in de laatste kilometer te verrassen, maar de alleskunner uit Nederland bleek toch echt de sterkste.

Los van de ritwinst deed Van Vleuten goede zaken voor het algemeen klassement. Slechts Garcia (+0:25) en Cavalli (+0:57) staan nog in de buurt, de rest volgt op vijf minuten of meer! Daarmee is Van Vleuten direct een grote kandidaat voor de eindwinst, al moeten we hierbij aantekenen dat er nog niet is gekoerst in het echte hooggebergte. Die uitdaging volgt later deze week.

Van Vleuten won de Giro Donne al eens in 2018 en 2019.

