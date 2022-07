Giro Donne | Van Vleuten valt in afdaling, wint bergrit en legt basis voor derde eindzege

Dankzij eens te meer een dominant optreden vergrootte Van Vleuten haar voorsprong in het klassement naar dik twee minuten. Net als de voorgaande dagen zochten Van Vleuten, Marta Cavalli en Mavi Garcia elkaar weer op, maar dit keer brak het korte elastiekje tussen de drie sterkste vrouwen in koers.

Van Vleuten zat er tijdens de laatste klim van de dag – de Passo Bordala werd gevolgd door de Lago di Cei – het meest fris bij van de drie toppers. Met name Garcia leek het zwaar te hebben, wat even later werd bevestigd toen ze er compleet doorheen zakte en minuten achterstand opliep.

Valpartij

Terwijl Van Vleuten naar de kop van de wedstrijd reed, probeerde Cavalli wanhopig aan te klampen. De Italiaanse, winnares van de Amstel Gold Race, wipte over Garcia naar plek twee in de rangschikking, maar Van Vleuten uitdagen was te veel van het goede. Het gat groeide plots van 15 tellen naar zo’n 40 seconden.

Heelhuids beneden komen vanaf Lago di Cei was nog een hele opgave, zeker toen Van Vleuten op hoge snelheid een bocht miste. De koploopster sloeg tegen de grond, maar mocht zich gelukkig prijzen dat haar ketting er snel weer op lag en ze haar weg kon vervolgen.

Voorsprong

Valpartij of niet, bijzonder genoeg groeide de marge naar achtervolgster Cavalli groter en groter. Wellicht klopte onderweg de tijdwaarneming niet. De dagzege in etappe acht kwam ondanks de klap tegen haar heup voor Van Vleuten niet meer in gevaar.

Van Vleuten mag zichzelf al tweevoudig Giro-winnares (2018 en 2019) noemen en legde met haar tweede ritzege in Italië een uitstekende basis voor een derde eindoverwinning. Dit wordt haar eerste in dienst van de Movistar-ploeg. Tijdens de laatste twee ritten hoeft Van Vleuten slechts op haar fiets te blijven zitten om zondag in Padua als winnares over de eindstreep te bollen.

