Drie rijdsters reden lang voor het peloton uit. De Tsjechische Hajkova, die in de eerste etappe nog knullig van het startpodium afviel, werd vergezeld door de Italiaansen Zontone en Palazzi. Achter deze kopgroep reed lang een groep van acht vrouwen in de ‘chasse patate’.

Slechts twee rensters uit deze groep wisten daadwerkelijk de oversteek te maken. Op zo’n twintig kilometer van de finish sloten Ragusa en Vigilia aan. Met vijf vrouwen in de kopgroep hoopten ze voor het peloton uit te blijven, maar het peloton lette goed op en greep de vluchters bij het inrijden van finishplaats Olbia.

Met drie kilometer te gaan was het Annemiek van Vleuten die het peloton aanvoerde. Weg van het gedrang in de tweede linie en in dienst van Emma Norsgaard voerde ze het peloton lang aan.

Vos in het wiel van Balsamo

Waar gisteren Balsamo het wiel van Vos had gekozen, waren dit keer de rollen omgedraaid. Vos reed achter haar Italiaanse concurrente. Op zo’n 400 meter van de streep was Elisa Longo Borghini de eerste die aanging. Balsamo bleef zo lang mogelijk wachten en nog voor ze haar sprint kon inzetten, was Vos al aangegaan. Met machtige trappen behield ze haar voorsprong.

De zege van Vos betekent haar 31e overwinning in de Ronde van Italië. Toch was de ontlading groot voor de 35-jarige Brabantse. Ze kwam juichend over de finishstreep op Sardinië.

