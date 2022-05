Giro d'Italia

De 37-jarige Nibali won in 2013 en '16 het eindklassement van de Giro. Ook de Tour de France ('14) en de Vuelta d'Espana ('10) prijken op het palmares van de ervaren Astana Qazaqstan Team-renner. Dit jaar begint hij bij de hemelsblauwe equipe op papier echter als schaduwkopman achter Miguel Angel Lopez.

Geheel vanzelfsprekend zal de hulp van Nibali aan zijn Colombiaanse kopman niet zijn. Mochten de benen het toelaten, zou de Haai van Messina namelijk ook nog graag voor eigen succes gaan. "We zullen zien of ik goed genoeg ben om voor het klassement te rijden of dat ik mik op een of twee etappes en in de andere ritten Lopez bijsta", stak de renner tegenover La Gazzetta dello Sport zijn ambities niet onder stoelen of banken.

"Ik heb de Giro tien keer gereden en ben slechts vier keer niet op het podium geëindigd, maar een etappeoverwinning zou ook mooi meegenomen zijn", vervolgt de tweevoudig winnaar, die duidelijk nog niet van een louter dienende rol wil spreken. Met zijn staat van dienst heeft Nibali een vrije rol afgedwongen binnen de Astana-selectie, maar of Lopez heel blij zal zijn mocht in de loop van de Giro de kaart-Nibali gespeeld worden, valt te betwijfelen.

In de Vuelta van vorig jaar stapte hij woedend af, toen hij tijdens de een-na-laatste etappe zijn kansen op het podium zag slinken en hij geen steun voelde van de Movistar-leiding. In de berm van de weg belde hij een taxi om hem terug naar het hotel te brengen.

Waar Nibali een lastig voorseizoen kende met gezondheidsproblemen, waaronder een coronabesmetting, zei Superman in een persconferentie voorafgaand aan de Giro in topvorm te verkeren. Dat liet hij al zien in de Tour of the Alps, waar hij voor de neus van een beteuterde Thibaut Pinot een etappezege kaapte.

"Ik ben niet op mijn best, maar tussen de Ronde van Sicilië en de Ardennenklassiekers voelde ik de conditie wel verbeteren."

