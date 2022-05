"We moest zo hard werken, het leek wel een nachtmerrie", zei Konovalovas voor de camera. "Ik had steeds minder energie en moest zo'n 7 kilometer voor de finish stoppen met werken. Ik deed mijn oortje uit en dacht dat we niet meer gingen winnen. Tot mijn grote verrassing zag ik bij de finish op het scherm Arnaud zijn armen in de lucht steken. Ik ben heel blij."

In zijn land Litouwen snappen de mensen weinig van wielrennen. "Mijn vrienden houden vooral van basketbal. Zij snappen niet dat ik zoveel werk verricht voor een ander. Ik heb ze daarom heel duidelijk uitgelegd, dat als Arnoud wint, de overwinning ook van ons is."

Wielrennen Giro d'Italia | "Ik deed mijn oortje uit en dacht dat we niet gingen winnen" - Ignatas Konovalovas EEN UUR GELEDEN

