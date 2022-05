Giro d'Italia

"Veel hangt af van het koersverloop. Na de top is het natuurlijk vooral vlak. Zeker als er al een groep weg is voor de klim, denk ik dat we gewoon gaan sprinten", zei Van der Poel voor de start in San Remo.

De warmte deert hem niet veel. "Ik koers en train graag met warm weer. Ik verlies alleen wel veel vocht en zout. Dat zie je ook op mijn shirt. Maar ik rijd liever zo dan in de regen."

Gehoopte scenario

Ook blikte Van der Poel terug op de etappe van woensdag, toen zijn ploeggenoot Stefano Oldani de winst pakte. "Dit was het scenario waarop we hadden gehoopt voor de etappe van Napels. We waren toen kritisch, omdat dit toen niet is gelukt."

"Het is een stuk leuker koersen als er ook andere jongens van de ploeg weg zijn. Dan maak ik mij ook niet druk dat er te veel naar mij wordt gekeken. En zoals je hebt gezien, kan ik dan ook de bliksemafleider zijn."

