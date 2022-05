Giro d'Italia

Het was al een raar beeld toen Wilco Kelderman pech kreeg in de eerste kilometers van de slotklim, er bleven geen ploeggenoten wachten op de best geklasseerde renner van Bora-Hansgrohe. Wat blijkt: Kelderman gaf zelf aan dat ze door moesten rijden. Achteraf de goede keuze, want Jai Hindley gaat er met de dagzege vandoor en de Australiër maakt een grote sprong in het Algemeen klassement.

Einde klassementsambities

Kelderman zelf wist niet meer de aansluiting te vinden met de favorieten en verloor meer dan 10 minuten op zijn ploegmaat. Op de rustdag van morgen kunnen ze bij Bora-Hansgrohe dus het strijdplan herschrijven.

