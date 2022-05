"Landa heeft nu twee dagen op rij geprobeerd om Richard Contador en Jai Hindley te lossen. Helaas voor hem is het niet gelukt. Hij moet het vrijdag en zaterdag gewoon weer proberen", vindt Contador. "Met Bahrain-Victorious heeft hij de sterkste ploeg. Ze hebben meerdere manieren om aan te vallen. Ze kunnen mannen vooruit sturen en tempo maken waarna Landa zelf een aanval moet plaatsen."

Als het niet lukt om Contador en Hindley eraf te rijden, moet Landa zich richten op de huidige nummer vier in het klassement, João Almeida. "Contador en Hindley hebben nu een veilige voorsprong op hem voor de tijdrit. Dat geldt niet voor Landa. Die tijdrit is voor hem een probleem. Hij moet risico nemen op vrijdag en zaterdag om voldoende voorsprong op te bouwen."

Ad

Giro d'Italia | Mikel Landa trapt niet in het theatrale afzien van Richard Carapaz

Giro d'Italia Giro d’Italia | Kater Mollema na verlies Feyenoord en blauw oog door ongelukje met kabel 27 MINUTEN GELEDEN

Vertrouwen

De Spaanse analist genoot woensdag tijdens de etappe ook van de Nederlanders. "Gijs Leemreize heeft veel vertrouwen getankt. Dit belooft wat voor de volgende etappes, de rest van het seizoen en de toekomst."

Ook Mathieu van der Poel maakte indruk op hem. "Ik heb veel respect voor hem. Veel mensen dachten dat hij na een dag of tien zou stoppen. Maar is hij van plan de Giro uit te rijden en geeft zich elke dag voor 100 procent. Daarvoor kunnen we hem als volgers van de Giro bedanken."

Waar kijk je?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+

Giro d'Italia Giro d’Italia | Kater Mollema na verlies Feyenoord en blauw oog door ongelukje met kabel 29 MINUTEN GELEDEN