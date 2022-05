Het is de zoveelste keer dat Angel Lopez uit moet stappen in een grote ronde. De Colombiaan haalde zowel tijdens de Tour de France als in de Vuelta van vorig seizoen de finish niet. Zijn laatste eindklassering in een grote ronde was in de Tour de France van 2020, toen de Colombiaan, toen nog in dienst van Movistar, als zesde eindigde in het klassement.

Het is de vierde grote ronde op rij dat de renner van Astana Qazaqstan niet uitrijdt. Zijn ploeg reageerde als volgt op zijn uitvallen. "Tijdens de laatste dagen had López last van een blessure aan zijn linkerheup. We zullen binnenkort meer info naar buiten brengen als we meer weten van de dokter.”

Opmerkelijk scène in Vuelta

Tijdens de meest recente editie van de Vuelta stapte Superman opmerkelijk genoeg pas in de een-na-laatste rit af nadat hij furieus was over de tactiek van zijn ploeg, waarna hij stampvoetend in de ploegleiderswagen van zijn vorige ploeg Movistar stapte.

En dat terwijl hij tijdens de laatste grote ronde van het wielerseizoen in goede doen was. De Colombiaan rolde tijdens de Koinginnenrit in de in dichte mist als eerste over de finish op de gruwelijke col, met stroken van wel 17 procent recht omhoog. Zijn opmerkelijke gedrag kwam hem op een ontslag te staan, waarna Astana hem oppikte.

Giro 2019

Ook in de Giro d'Italia is het gedrag van de opvliegende Angel Lopez niet altijd voorbeeldig. Tijdens de editie in 2019 kwam de Colombiaan door een toeschouwer ten val. Een boze Angel Lopez uitte zijn frustratie in de richting van de schuldige toeschouwer en gaf hem een aantal klappen.

Kansen Astana

Zijn teamgenoot Vincenzo Nibali blijft Astana's best geplaatste renner in het eindklassement. 'De haai van Messina staat nu 12e op 30 seconden van van der Poel. Voor het team van Astana staan ook Fabio Felline en Valerio Conti in de top 30.

