Bardet vertelt dat het rijden van de Giro hem vorig jaar goed beviel: "Ik doe mee omdat het vorig jaar geweldige kansen voor mij opende. Het algemeen klassement was niet buitengewoon (7e), maar het was mijn eerste jaar in het team. Er zijn veel dingen veranderd in de winter. We hebben veel dingen geëvalueerd en ik denk dat ik in een betere vorm aan de start van de Giro kan staan dan vorig jaar. Het is een Grote Ronde die, als ik me specifiek voorbereid, heel goed bij me past."

Het plan om naar de Giro te gaan werd in de winter al gesmeed door de ploeg en Bardet: "Ik heb de kans om rustig te werken en sinds deze winter hebben we in gedachten om naar de Giro te gaan om een ​​goed algemeen klassement te rijden. Dit werd versterkt door de bekendmaking van het parcours. Het is een parcours dat me enorm motiveert en heel moeilijk is in het tweede deel. Er zijn reeksen van bergetappes, dus het zal zwaar worden in de derde week."

"Er zijn ook weinig tijdritten. Een tijdrit van negen kilometer aan de start, daar schrik ik niet van. Op de laatste dag is er een tijdrit met een heuvel in het midden en hij duurt niet lang. DIt is niet zo onoverkomelijk als een vlakke tijdrit van 40 kilometer aan de start of in het midden van de Giro."

Bardet wil zich nog niet vastleggen op een bepaald doel: "Het is moeilijk te zeggen. Ik won in het verleden heel weinig en ik behaalde geen grote resultaten. We hebben dit jaar veel energie geïnvesteerd in trainingen. Het doel is om jezelf niet onder druk te zetten. Ik denk dat ik het benader met een zeer positieve instelling en frisheid. Ik kon trainen zoals ik wilde en ik wil met 100% van mijn vermogens aankomen in Boedapest. Of ik vijfde, zesde of hoger ga eindigen, ik hoop het. Het maakt niet uit, het belangrijkste zal zijn om alles te geven."

Bardet wil in ieder geval zijn prestatie van vorig jaar verbeteren: "Er is ambitie, meer dan vorig jaar. Vorig jaar was anders. Het was mijn eerste Giro en mijn eerste grote wedstrijd in mijn nieuwe team. De trainingen waren anders, maar daar had ik toen nog niet volledig van geprofiteerd. Ik had een paar moeilijke dagen, maar ik stond nog tot de laatste etappe in de Top 5. Er waren bemoedigende tekenen die me ertoe brachten door te zetten in het proces om me grondig voor te bereiden op dit jaar."

Vorig jaar sloeg Bardet de Tour de France over. Of dat dit jaar wel gebeurt, is nog onduidelijk zegt Bardet: "We praten daar eind mei weer over. Ik focus me nu op de Giro. Ik plan niet wat de toekomst biedt. Ik weet niet hoe de zaken zullen lopen. Ik wil de Giro niet ingaan met bijbedoelingen. Ik heb een grote klus te klaren in Italië en daarna zien we wel."

Voor de Giro begint is er eerst nog de Tour of the Alps en daarna Luik-Bastenaken-Luik. Bardet weet niet zeker of hij in de Belgische koers in actie komt: "Ik kom uit een zeer grote trainingsstage op hoogte. We houden de marge om de vermoeidheid van dag tot dag te volgen tijdens de Tour of the Alps. Als deelnemer wil ik racen in Luik, maar we bereiden ons sinds november voor op de Giro en ik wil mijn kansen niet in gevaar brengen. Ik hoop in Luik te zijn, dat zal betekenen dat ik fris ben en dat mijn voorbereiding goed zal verlopen. Als je me daar ziet, is dat een goed teken."

