Giro d'Italia

Helaas kon Van der Poel gisteren geen tweede overwinning bijschrijven. Sobrero was de snelste man in de tijdrit. Toch is Van der Poel tevreden over hoe de Giro verlopen is en kijkt hij al vooruit richting de Tour de France.

"Ik had onderweg al het beste gevoel niet en ik kon niet op mijn zwaarste versnelling in de afdaling. Ik denk niet dat ik er anders wel aangekomen was. Het was echt wel een lastige tijdrit, zoals ik vooraf had gezegd, maar ik kon niet meer de wattages rijden die ik voor ogen had bergop",aldus Van der Poel.

Rusten en dan de Tour

Eigenlijk was de Giro al na dag 1 geslaagd voor Van der Poel: "Het grote doel was echt de roze trui. Dat lukte en dat was heel mooi. Met die tijdrit en die rit achter Girmay zat ik nog dichtbij een tweede overwinning, maar dat zat er niet meer in. Uiteindelijk ben ik de Giro wel gewoon goed doorgekomen. Ik hoop nu met een paar dagen rust en een hoogtestage klaar te zijn voor de Tour."

Vooraf gaf de Nederlander aan dat hij sterker uit de Giro wilde komen dan hij eraan begon. Dit plan had Van der Poel opgevat om in de Tour de France opnieuw met de beste mee te kunnen: "Het is niet dat ik echt aan het smachten was naar het einde van de Giro, maar na de klassiekers heb ik maar een hele beperkte voorbereiding gehad. Dat was een beetje te verwachten, maar ik ben heel tevreden met hoe de Giro is verlopen en ik hoop hier wel sterker uit te komen richting de Tour."

