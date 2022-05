"Het wordt niet eenvoudig. Er is veel concurrentie en het klinkt makkelijk, maar dat is het niet. De finish is vrij lastig, maar het wordt niet vanzelfsprekend om de snelle mannen daar te lossen", aldus Van der Poel.

Van der Poel ziet de Giro niet als een voorbereiding op de Tour de France en benadrukt nog maar eens dat hij van plan is beide rondes uit te rijden: "Ik heb mijn doelen in de Giro en daar kijk ik naar uit. Ik heb dit altijd een van de leukste races van het jaar gevonden en het wordt hier een fijne ervaring. Ik wil de Giro en de Tour volledig rijden. Al moet ik ook afwachten hoe mijn lichaam reageert. Er zijn vraagtekens en de cols van de slotweek zijn onbekend terrein."

Vorige week werd Van der Poel op een tijdritfiets gespot, waardoor de verwachtingen rondom het verdedigen van de roze trui zeer hooggespannen zijn. De tweede etappe is immers een individuele tijdrit.

Volgens Van der Poel was er van een daadwerkelijke voorbereiding op dat gebied echter geen sprake. "Ik heb afgelopen weekend één training thuis gedaan om dat gevoel weer te krijgen. Vorig jaar ging het heel goed in de Tour en ik heb niet veel veranderd aan mijn positie. Maar ik heb me er nu dus niet op gefocust."

