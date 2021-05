Giro d'Italia 2021 | Profiel Etappe 2

Etappe 2 - Zondag 9 mei 2021

Stupinigi - Novara (179km)

Giro d'Italia Giro d'Italia | Tim Merlier wint eerste massasprint, Groenewegen vierde 4 UUR GELEDEN

De Grande Partenza in de regio Piëmont is een eerbetoon aan het ontstaan van de staat Italië in 1861, dit jaar 160 geleden. In de tweede etappe, van Stupinigi naar Novara, trekken ze met een vrijwel vlakke rit door het wijngebied van de Asti, de bekende witte mousserende wijn van de regio Piëmonte. Onderweg zijn de eerste bergpunten van de Giro d ’Italia te verdienen op een klim van de vierde categorie in Montechiara d ’Asti. De finish in Novara is de eerste kans voor de sprinters, met kansen voor Caleb Ewan, Viviani, Dylan Groenewegen, Giacomo Nizzolo en misschien wel Giro-debutant David Dekker.

Giro d'Italia Giro d'Italia | Tim Merlier wint eerste massasprint, Groenewegen vierde 4 UUR GELEDEN