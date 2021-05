Giro d'Italia

Etappe 21 - Zondag 30 mei

Senago - Milaan (ITT 30,3km)

28 mei 2017 was een historische dag in het Nederlandse wielrennen. Niet alleen won een Nederlander de slottijdrit in Milaan met Jos van Emden. Op de slotdag van die ronde reed Tom Dumoulin Nairo Quintana uit de roze trui om zo de eerste Nederlander te worden die de Italiaans ronde wint. Over iets minder dan 30 kilometer maakte de Limburger toen het verschil. In deze editie opnieuw een tijdrit van 30 kilometer. De grootste kanshebbers zijn twee Italianen - Affini en Ganna. Kan Caruso het Bernal nog lastig maken?

