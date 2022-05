Giro d'Italia | "We gaan ervoor" - Ramon Sinkeldam over kansen van Démare in openingsetappe

Voorafgaand aan de start van de eerste etappe van de 105e Giro d'Italia sprak Eurosport-verslaggever Sander Kleikers met Ramon Sinkeldam, in dienst van Groupama-FDJ een van de knechten van sprinter Arnaud Démare. De Fransman mag als een van de favorieten voor de zege van vandaag geacht worden, omdat hij voor een rappe man goed berg- of heuvelop rijdt.

"Het is een hele mooie finale en ik denk dat het een sprint van een selecte groep zal worden", analyseert de Nederlanders de aankomst in Visegrád. "Het is niet steil en het gaat echt gewoon hard. Je rijdt gewoon 35, 40 kilometer per uur op de minder steile stukken."

SNELLE FINALE

Ook over de kansen van zijn kopman sprak Sinkeldam zich uit: "Je hebt voordeel als je in een groep rijdt, maar om na vier, vijf kilometer te sprinten is een ander verhaal. We gaan zien hoe het gaat lopen, maar we gaan er in ieder geval wel voor!"

"We hebben teleurstellend voorjaar gehad. Démare heeft nog niet gewonnen, maar we zijn voor het eerst op hoogtestage geweest. Hij en ik zijn met zijn tweetjes de Etna op geweest. Hij is snel en sterk en als je dan ook nog op hoogte hebt getraind, kan dat alleen maar goed zijn, denk ik."

VALTER

Hij waarschuwt de klimmers alvast. "Ik denk dat het niet de moeite loont om aan te vallen, daar is het niet lastig genoeg voor. Er gaat een snelle man winnen vandaag, maar of dat de man naast mij (Démare, red.) of iemand anders zal zijn, moet blijken."

Démare is niet de enige troef die de ploeg van Sinkeldam kan uitspelen in Hongarije. Attila Valter, vorig jaar korte tijd drager van de roze trui, kent deze beklimming in zijn eigen land natuurlijk goed en zou een alternatief kunnen zijn, mocht het toch te zwaar blijken voor de Fransman.

