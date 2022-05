Giro d'Italia

De afgelopen twee jaar leek het scherpe randje er wel een beetje vanaf bij Alejandro Valverde. De Spanjaard had nog wel eens zijn uitschieters, maar als het er echt om ging, leek hij net tekort te komen. Zelf wees hij niet naar zijn leeftijd. Corona en de daardoor soms gebrekkige voorbereiding vond hij een meer logische verklaring.

Sterk in de klassiekers

Hij zou zomaar eens gelijk kunnen hebben, want nu de coronastorm wat is gaan liggen, laat Valverde zich weer van zijn beste kant zien. Hij won etappes in kleine Spaanse rittenkoersen, maar mengde zich ook vooraan in de heuvelklassiekers.

Zo eindigde de Movistar-renner als tweede in de Strade Bianche en de Waalse Pijl. Daarin liet hij vooral zien zijn explosiviteit nog niet te zijn kwijtgeraakt. In Luik-Bastenaken-Luik werd hij zevende, in de groep achter de ontketende Remco Evenepoel.

Oogsten

Tijd om te oogsten dus in een grote ronde! Het routeboek kent meerdere fijne aankomsten voor hem en binnen Movistar lijkt er niemand te zijn die een kopmanschap in de weg zit. Toch tempert Valverde de verwachtingen. Hoewel hij nou niet bepaald bekend staat het vuile werk voor een ander op te willen knappen, zegt hij zich in dienst te willen stellen voor het klassement van Sosa. De 24-jarige Colombiaan won eerder dit jaar de Ronde van Asturië.

"Ik zou heel graag willen dat Ivan het podium haalt", tekende Esciclismo op tijdens een internationale persbijeenkomst. "Richard Carapaz won drie jaar geleden ook in Asturië en zegevierde daarna in de Giro. Ook al heeft Ivan nog niet veel races van drie weken gereden, we moeten hem de kans geven om ervaring op te doen. Wellicht kan hij iets heel moois neerzetten."

Opmerkelijke woorden, omdat Valverde tijdens eerdere grote ronden ook aangaf vooral te willen werken voor anderen maar vervolgens zijn eigen plan trok. Dit werd ook goed duidelijk tijdens de spraakmakende Movistar-documentaires.

Ritzege

Voor de Giro van 2022 zegt hij toch echt geen klassementambities te hebben. "Vanwege mijn leeftijd is drie weken mikken op het algemeen klassement te moeilijk voor mij. Ik zet mij in voor Ivan, maar ga uiteraard ook voor een ritzege."

Ondanks zijn lange carrière is het pas de tweede deelname van Valverde aan de Giro. Zes jaar geleden eindigde hij als derde in het eindklassement achter Vincenzo Nibali en Esteban Chaves. De Spanjaard won toen de etappe naar Andalo.

De Vuelta moet dit jaar dan toch echt zijn allerlaatste grote ronde worden. "Het is niet dat ik niet verder wil, maar het is gewoon niet nodig."

