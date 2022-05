Giro d'Italia

Tom Dumoulin is volgens de bookmakers topfavoriet voor de etappe van vandaag. De Nederlander is een van de weinige echte specialisten die meedoen aan deze Giro. Dumoulin is erkend tijdrijder en dat bewees hij deze zomer nog met een zilveren medaille op de Olympische Spelen. Het parcours is kort en technisch en daarmee niet echt volgens de smaak van Dumoulin.

Dat weerhoudt de wedkantoren er echter niet van om hem grootste kanshebber op de overwinning te zien. Vlak achter Dumoulin vinden we de drager van de roze trui terug. Mathieu van der Poel reed nog zeer weinig tijdritten in zijn carrière, maar in de Tour de France vorig jaar maakte hij indruk. Het technische parcours moet hem op papier goed liggen en dus wordt Van der Poel als nummer 2 voorspeld.

De grootste concurrentie voor Dumoulin, naast Van der Poel, komt uit Portugal en vanuit zijn eigen ploeg. Joao Almeida wordt als nummer 3 verwacht. Daarachter volgen Tobias Foss en Edoardo Affini. Het kan voor Nederland en Jumbo-Visma zomaar eens een hele mooie dag worden.

