Het Giro-peloton trok in etappe 7, de voorlopig laatste kans voor de sprinters, door de regio van de Abruzzen in zuidelijke richting naar Termoli. Zonder Domenico Pozzovivo. De 38-jarige Italiaan, die hoopte op een top-tien in het klassement, viel tweemaal in de rit naar Ascoli-Piceno en was niet fit genoeg om te starten. 177 renners aan de start, met voor het eerst een Hongaar in de roze leiderstrui in de Giro, Attila Valter.

In de heuvelachtige openingsfase reden er drie vluchters weg. De Zwitser Simon Pellaud die al een paar keer in de aanval trok, Umberto Marengo en Mark Christian. In Chieti, de woonplaats van Giulio Ciccone, lagen er nog drie bergpunten die gepakt werden door Simon Pellaud. De twee tussensprints onderweg werden gewonnen door Umberto Marengo.

Met nog vijftig kilometers te gaan hadden de koplopers nog een voorsprong van anderhalve minuut op het peloton, waar Lotto-Soudal, Groupama-FDJ en Alpecin-Fenix het tempo bepaalden. Op 15 kilometer voor de streep werden de drie vluchters ingerekend. De Zwitser Pellaud die ook in de derde en vijfde etappe in de vlucht zit, is nu de renners met de meeste vluchtkilometers, 411. Zijn vluchtmakker Marengo staat tweede in dat klassement met 388 kilometer.

In de laatste vijfhonderd meter in de technische finale in Termoli wilde Gaviria de rest van de sprinters verrassen met een lange sprint, maar Caleb Ewan sprong rustig naar het wiel van de Colombiaan voor zijn tweede overwinning. Davide Cimolai eindigde op plek twee net voor Jasper Merlier.

