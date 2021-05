In een etappe waarin het demarrage's regende in de eerste twee uur begon Bouchard aan de slotklim met een kleine voorsprong op een achtervolgende groep met o.a. Mollema en Bouwman. Jumbo-Visma renner sprong naar hem toe en de twee leken uit te gaan maken wie er voor de dagzege mocht gaan strijden. Dat was echter niet gerekend op Egan Bernal. De Colombiaan sprong op het laatste onverharde deel - de skipiste van Campo Felice - weg uit het peloton met favorieten en reed met groot machtsvertoon Bouwman en Bouchard voorbij om zijn eerste etappezege deze Giro te pakken. Achter hem werd Ciccone tweede en Vlasov derde.

Remco Evenepoel wordt 4e en verliest 10 seconden op Bernal, die ook 10 bonificatie seconden krijgt.



In het algemeen klassement staat Bernal nu 15 seconden voor op Evenepoel, gevolgd door Vlasov op 21 seconden.

