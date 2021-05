Geen Mikel Landa(gebroken sleutelbeen en meerder ribben), geen Pavel Sivakov(sleutelbeenbreuk) en geen ritwinnaar en leider in het bergklassement Joe Dombrowski(hersenschudding) aan de start in etappe 6. Een etappe in de Marken met de eerste officiële bergop aankomst op de San Giacomo in deze 104e Giro. Een korte, maar zware rit met meer dan 3500 hoogtemeters met veel wind en regen.

De eerste kilometers waren er verschillende aanvalspogingen tot er zes renners wegreden bij het peloton. Jimmy Janssens, Simone Ravanelli, Gino Mäder, Matej Mohoric, Simon Guglielmi en Dario Cataldo.

Daarachter probeerden Bauke Mollema en Geoffrey Bouchard bij de koplopers te komen. Op 55 kilometer sloten Mollema de Fransman aan. Bij de eerste tussensprint in Pieve Torrina won Ravanelli de sprint van de groep van acht vluchters.

Giro d'Italia Giro d'Italia | Samenvatting etappe 6 3 UUR GELEDEN

Voor dat de renners begonnen aan de eerste klim van de etappe de Forca di Gualdo, werd het peloton geteisterd door zware regenbuien. Bouchard pakte de bergpunten op de Forca di Gualdo, waarna Ineos de koers hard ging maken na doorkomst op de klim, waardoor de roze trui van De Marchi in de problemen kwam. Door het tempo van de ploeg van Egan Bernal werd de voorsprong op de koplopers voor de klim naar de Forca di Presta teruggebracht naar drie minuten.

In de kletsnatte afdaling richting Ascoli Piceno reden Bardet, Bettiol en Ciccone weg uit het peloton. Vooraan waren er nog vier koplopers overgebleven. Mäder, Mohoric, Mollema en Cataldo.

Bij het begin van de slotklim was de voorsprong van de vier koplopers iets minder dan drie minuten, Alessandro de Marchi de roze trui drager wist al voor de slotklim dat hij de roze trui zou verliezen, hij zat al op ruim negen minuten van de koplopers.

Op de slotklim moest Matej Mohoric de andere vluchters al snel laten gaan en werd de Belg Pieter Serry die moest lossen uit het peloton aangereden door de ploegwagen van Team BikeExchange. Met nog 5 kilometer hadden de drie koplopers nog een voorsprong van anderhalve minuut. Op drie kilometer van het einde reed Mäder, die begin dit jaar bijna een rit won in Parijs-Nice won, weg bij zijn vluchtgenoten.

Giro d'Italia | Pieter Serry wordt aangereden door teamauto Bike Exchange

Bernal, Ciccone en Evenepoel probeerde weg te rijden uit de favorietengroep, terwijl Mäder in de slotkilometer zat. In een adembenemende slotfase kwam Dan Martin bij de groep van Evenepoel, waar Bernal tweede werd. Attila Valter de jonge Hongaar van Groupama-FDJ is de nieuwe leider in deze Giro d’Italia.

Giro d'Italia Giro d'Italia | Bizar. Pieter Serry wordt aangereden door teamauto Bike Exchange 5 UUR GELEDEN