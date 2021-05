In het tweede Giro-weekend trekt het Giro-peloton de Apennijnen in. Etappe 8 was een ideale dag voor de vluchters en de wind in Foggia zorgde voor een onrustige openingsfase. Op de open vlaktes in Puglia brak het peloton in tweeën en was de roze trui van Valter even in het tweede peloton te vinden. Maar na 20 kilometer was het hele peloton weer bij elkaar en was er nog geen vlucht weg. Na 45 kilometer gaf tweevoudig ritwinnaar en drager van de puntentrui Caleb Ewan op.

Na 65 kilometer bleek de vlucht dan toch weg te zijn. Acht koplopers met Victor Campenaerts die in tweede instantie aansloot bij de vluchtgroep. De negen koplopers waren, De jonge Belg Kobe Goossens, Fernando Gaviria, Nikias Arndt, Alexis Gougeard, Giovanni Carboni, Victor Lafay, Nelson Oliveira, Victor Campenaerts en Francesco Gavazzi. De voorsprong liep al snel op naar 7 minuten met nog 65 kilometer te gaan, toen ze begonnen aan de klim naar de Bocca della Selva(2e categorie). Kobe Goossens pakte de 18 bergpunten bovenop de klim van tweede categorie. In de afdaling nam Fernando Gaviria iets te veel risico en kwam ten val, de Colombiaan sloot na een bezoek aan de ronde-arts weer aan bij de kopgroep.

In Castelvenere waar nog een bonussprint lag, begon de kopgroep aan de slotklim naar het Middeleeuwse stadje Guardia Sanframondi, het meest zuidelijke punt van deze Giro. Het peloton zat daar nog om ruim 5 minuten. Carboni en Campenaerts waren inmiddels weggereden bij de medevluchters met nog vijf kilometer te gaan. Op drie kilometer reed Carboni weg bij de Belg op het lastige gedeelte van de slotklim. Lafay,die al goed reed in de Ronde van Valencia, reed makkelijk naar de Italiaan van Bardiani toe. En had met nog een kilometer te rijden een voorsprong van twintig seconden op de achtervolgende Gavazzi. Lafay die nog nooit een koers wist te winnen, pakte een prachtige overwinning in Guardia Sanframondi. Gavazzi werd tweede achter de jonge Fransman voor Nikias Arndt.

Attila Valter kwam in de grote groep van de favorieten binnen en blijft de leider in het klassement.

