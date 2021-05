Voorbeschouwing in Kop over Kop in de Giro - de wielerpodcast van Eurosport:



Na de ruim 3000 hoogtemeters van etappe 4 naar Sestola is de etappe zo goed als biljartvlak. Via trekpleister Modena, de thuishaven van de Balsamicoazijn en de automerken Ferrari, Lamborghini en Maserati trekken we via Bologna, de hoofdstad van de regio Emilia-Romagna en Imola naar de Adriatische kust. Een relatieve rustdag voor de mannen van het algemeen klassement, maar de uitgelezen kans voor een massasprint. Caleb Ewan, Dylan Groenewegen, Giacomo Nizzolo en Elia Viviani zullen hun kans willen grijpen met de zware bergrit van de dag erna op het programma.



Giro d'Italia Giro d'Italia | Joe Dombrowski wint in Sestola, de Marchi neemt roze over van Ganna 19 UUR GELEDEN

Giro d'Italia 2021 | "Je weet het nooit, maar vandaag is niet voor mij" Taco van der Hoorn

Giro d'Italia Giro d'Italia | "VAI TACO" - in de ploegwagen van Intermarche Wanty Gobert GISTEREN OM 10:31