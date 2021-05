Etappe 7 - Vrijdag 14 mei 2021

Notaresco - Termoli (181km)

De regio Abruzzen en de Adriatische kust zijn het decor voor de zevende etappe van de eerste grote ronde van het jaar. Het achterland met de befaamde Blockhaus vanuit Chieti laten de renners links liggen. Maar het Giro-peloton komt wel door de woonplaats van de Trek-renner Ciccone. Ook de enige bergpunten zijn te verdienen in Chieti met een klimmetje van de vierde categorie, maar in Termoli zal het de voorlopig laatste kans voor de sprinters zijn. De aankomst is nog lastig en dus lijkt de rit op het lijf geschreven van Peter Sagan

