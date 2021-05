Veel zuidelijker dan de startplaats Foggia zal het Giro-peloton niet komen in deze Giro. Via de regio’s Puglia, Molise en Campania bereiken de renners de meest zuidelijke aankomst in de editie van 2021, Guardia Sanframondi. Maar de etappe door de zuidelijke Apennijnen is verraderlijk en zeer zwaar met bijna 3000 hoogtemeters. De tussensprint in Campobasso is al na een flinke klim. Voor de eerste bergpunten moet er flink geklommen worden op de Bocca della Selva. Bijna 20 kilometer à 4,6 procent. De etappe eindigt met een klim van 6 kilometer met een gemiddeld percentage van 7 procent, naar het Middeleeuwse stadje. Wordt het een dag voor de vluchters of gaan de klassementsmannen zich ermee bemoeien?

