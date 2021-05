De laatste etappe voor de eerste rustdag. Een korte rit en relatief eenvoudige rit voor de aanvallers. Meteen na het vertrek uit L’Aquila, de stad die in 2009 getroffen werd door een aardbeving, klimt het Giro-peloton naar de Sella di Corno. Geen bergpunten, maar wel een mooie plek voor een sterke kopgroep met rasaanvallers. Het zwaartepunt in deze rit zit in de eerste 100 kilometer door de regio’s Lazio en Umbrië met op 100 kilometer de Valico della Somma(4e categorie). Vandaar gaat het in dalende lijn en over vlakke wegen naar Foligno.

Wordt het een dag voor de vluchters of gaat een sterke sprinter zich ermee bemoeien?

Giro d'Italia Giro d'Italia | Egan Bernal emotioneel na eerste etappezege in Grote Ronde 3 UUR GELEDEN

Giro d'Italia Giro d'Italia 2021 | Samenvatting etappe 9 3 UUR GELEDEN