Etappe 1 - Zaterdag 8 mei 2021

Turijn - Turijn (ITT 8,6km)

De Grande Partenza van de 104e editie begint, net als in 2011, in Turijn de hoofdstad van de regio Piëmonte. Door de hoofdstad is een tijdrit van 8,6 kilometer uitgezet voor de echte hardrijders. Brede straten met een tijdmeting bij het Middeleeuwse Kasteel van Valentino. Het traject loopt langs de rivier de Po met een klein lusje door het Valentijns Park. Een perfecte mogelijkheid voor hardrijders als Remi Cavagna, Remco Evenepoel en thuisfavoriet Filippo Ganna om de eerste roze trui te veroveren. La Maglia Rosa viert deze Giro zijn 90e verjaardag. In 2011 won de Italiaanse tijdritspecialist Marco Pinotti hier de eerste etappe.

Giro d'Italia 2021 | Profiel Etappe 1

Etappe 2 - Zondag 9 mei 2021

Stupinigi - Novara (179km)

De Grande Partenza in de regio Piëmont is een eerbetoon aan het ontstaan van de staat Italië in 1861, dit jaar 160 geleden. In de tweede etappe, van Stupinigi naar Novara, trekken ze met een vrijwel vlakke rit door het wijngebied van de Asti, de bekende witte mousserende wijn van de regio Piëmonte. Onderweg zijn de eerste bergpunten van de Giro d ’Italia te verdienen op een klim van de vierde categorie in Montechiara d ’Asti. De finish in Novara is de eerste kans voor de sprinters, met kansen voor Caleb Ewan, Viviani, Dylan Groenewegen, Giacomo Nizzolo en misschien wel Giro-debutant David Dekker.

Giro d'Italia 2021 | Profiel Etappe 2

Etappe 3 - Maandag 10 mei 2021

Biella - Canale (190km)

Tijdens de derde etappe hebben de renners tijdens de start zicht op de Alpen. Biella de startplaats ligt aan de voet van de bergketen en is bekend van de klim naar Oropa. De klim waar Tom Dumoulin in 2017 de basis legde voor zijn Giro-winst. Na Biella trekken de renners in zuidelijke richting via Asti om vanaf 120 km drie klimmetjes, de Piancanelli(3e categorie), de Castino(4e categorie) en de Manera(4e categorie) tegen te komen. Vanaf Alba moeten de renners in een lastige finale nog over de Guarene heen, voor de aanvallers een kans om de sprinters eraf te rijden. Is dit de kans voor Sagan om voor het tweede jaar op rij een Giro-rit te winnen?

Giro d'Italia 2021 | Profiel Etappe 3

Etappe 4 - Dinsdag 11 mei 2021

Piacenza - Sestola (186km)

De Giro d‘Italia laat Piëmonte achter zich en vertrekt via startplaats Piacenza door Lombardije naar Emilia-Romagna. Op dag vier is er meteen de eerste grote test voor de mannen van het algemeen klassement, met een aankomst bergop in Sestola. De Eerste 70 kilometer zijn redelijk vlak, maar na het passeren van Parma trekken de renners de Apennijnen in. Wat volgt zijn 100 grillige kilometers, met de klim naar Castello Carpineti(3e categorie), de Montemolino(3e categorie) en de slotklim naar Sestola. In 2015 won Giulio Ciccone, rijdend voor Bardiani, bij zijn debuut hier de etappe. Pieter Weening deed het een jaar eerder in Sestola toen de finish in het hoger gelegen skioord lag. De klim naar Sestola is kort, maar krachtig en stijgt over iets meer dan 4 kilometers negen procent gemiddeld. Na de top zijn het nog twee relatief eenvoudige kilometers naar de finish. Een ideale aankomst voor Bauke Mollema.

Giro d'Italia 2021 | Profiel Etappe 4

Etappe 5 - Woensdag 12 mei 2021

Modena - Cattolica (175km)

Na de ruim 3000 hoogtemeters van etappe 4 naar Sestola is de etappe zo goed als biljartvlak. Via trekpleister Modena, de thuishaven van de Balsamicoazijn en de automerken Ferrari, Lamborghini en Maserati trekken we via Bologna, de hoofdstad van de regio Emilia-Romagna en Imola naar de Adriatische kust. Een relatieve rustdag voor de mannen van het algemeen klassement, maar de uitgelezen kans voor een massasprint. Caleb Ewan, Dylan Groenewegen, Giacomo Nizzolo en Elia Viviani zullen hun kans willen grijpen met de zware bergrit van de dag erna op het programma.

Giro d'Italia 2021 | Profiel Etappe 5

Etappe 6 - Donderdag 13 mei 2021

Grotte di Frasassi - San Giacomo (160km)

De zesde etappe in de regio Le Marche is een perfecte etappe voor een kopgroep met sterke mannen. De rit is kort, onvoorspelbaar en kent een lange slotklim naar de San Giacomo. De eerste 80 kilometer gaan op en af wanneer de renners beginnen aan de klim van de tweede categorie naar de Forca di Gualdo een klim van 10 kilometer à 7 procent. Hierboven komen de renners op de Piano Grande, de bekende hoogvlakte waar het begin mei nog ijzig koud kan zijn. Onderweg zijn duidelijk de sporen van de aardbevingen te zien die Midden-Italië in 2016 en 2017 getroffen hebben. Na de korte maar grillige Forca di Presta, daalt het peloton af naar Ascoli Piceno vanwaar de slotklim van 15 kilometer begint naar San Giacomo. Alessandro de Marchi, Thomas de Gendt, Giovanni Visconti en misschien wel Lars van den Berg de Nederlandse Giro-debutant zullen deze etappe aangekruist hebben.

Giro d'Italia 2021 | Profiel Etappe 6

Etappe 7 - Vrijdag 14 mei 2021

Notaresco - Termoli (181km)

De regio Abruzzen en de Adriatische kust zijn het decor voor de zevende etappe van de eerste grote ronde van het jaar. Het achterland met de befaamde Blockhaus vanuit Chieti laten de renners links liggen. Maar het Giro-peloton komt wel door de woonplaats van de Trek-renner Ciccone. Ook de enige bergpunten zijn te verdienen in Chieti met een klimmetje van de vierde categorie, maar in Termoli zal het de voorlopig laatste kans voor de sprinters zijn. De aankomst is nog lastig en dus lijkt de rit op het lijf geschreven van Peter Sagan.

Giro d'Italia 2021 | Profiel Etappe 7

Etappe 8 - Zaterdag 15 mei 2021

Foggia - Guardia Sanframondi (170km)

Veel zuidelijker dan de startplaats Foggia zal het Giro-peloton niet komen in deze Giro. Via de regio’s Puglia, Molise en Campania bereiken de renners de meest zuidelijke aankomst in de editie van 2021, Guardia Sanframondi. Maar de etappe door de zuidelijke Apennijnen is verraderlijk en zeer zwaar met bijna 3000 hoogtemeters. De tussensprint in Campobasso is al na een flinke klim. Voor de eerste bergpunten moet er flink geklommen worden op de Bocca della Selva. Bijna 20 kilometer à 4,6 procent. De etappe eindigt met een klim van 6 kilometer met een gemiddeld percentage van 7 procent, naar het Middeleeuwse stadje.

Giro d'Italia 2021 | Profiel Etappe 8

Etappe 9 - Zondag 16 mei 2021

Castel di Sangro - Campo Felice (158km)

De onherbergzame en verlaten Abruzzen-regio is het decor van negende etappe. 158 lang, bijna 3500 hoogtemeters en een onverharde laatste anderhalve kilometer op de aankomst Campo Felice. Spektakel gegarandeerd. Achtereenvolgens de Passo Godi(2e categorie), de Forca Caruso(3e categorie, de klim naar Ovindoli(2e categorie) en vanaf Rocca di Cambio de klim naar Campo Felice en zijn skioord over de Pista dello Scorpione(1500 meter onverhard en 1e categorie). Het weer kan in de maan Mei in de Abruzzen onstuimig zijn, dit in combinatie met een vaak slecht wegdek in deze regio, kan een gevaarlijke rit opleveren voor de mannen die ambities hebben op eindwinst. Gaat Giulio Ciccone voor vuurwerk zorgen in eigen regio?

Giro d'Italia 2021 | Profiel Etappe 9

Etappe 10 - Maandag 17 mei

L'Aquila - Foligno (139km)

De laatste etappe voor de eerste rustdag. Een korte rit en relatief eenvoudige rit voor de aanvallers. Meteen na het vertrek uit L’Aquila, de stad die in 2009 getroffen werd door een aardbeving, klimt het Giro-peloton naar de Sella di Corno. Geen bergpunten, maar wel een mooie plek voor een sterke kopgroep met rasaanvallers. Het zwaartepunt in deze rit zit in de eerste 100 kilometer door de regio’s Lazio en Umbrië met op 100 kilometer de Valico della Somma(4e categorie). Vandaar gaat het in dalende lijn en over vlakke wegen naar Foligno.

Giro d'Italia 2021 | Profiel Etappe 10

Dinsdag 18 mei - Rustdag

Etappe 11 - Woensdag 19 mei

Perugia - Montalcino (162km)

Deze etappe hebben de wielerliefhebbers met uitroeptekens in de agenda gezet. Met vertrek vanuit de hoofdstad van Umbrië en studentenstad Perugia, via het Trasimeense meer rijdt het peloton naar de regio Toscane. Via de beroemde Val D’Orcia trekt het peloton naar de befaamde witte wegen, de Strade Bianche naar wijndorp Montalcino. In 2010 was Montalcino al eens finishplaats in een van de meest legendarische Giro-etappes ooit. In heftige regen over de witte wegen, die veranderden in modderwegen, verloor Vincenzo Nibali zijn roze trui en won Cadel Evans de epische rit. De TV-liefhebbers mogen hopen op een regen, een aantal renners voor algemeen klassement zullen met angst en beven uitkijken naar deze rit. Egan Bernal liet in de eendagswedstrijd Strade Bianche al zien goed te aarden op de Toscaanse wegen, maar wie van klassementsmannen kan na vandaag een streep door zijn klassement zetten? Peter Sagan en de Toscaan Alberto Bettiol zullen deze dag aangekruist hebben.

Giro d'Italia 2021 | Profiel Etappe 11

Etappe 12 - Donderdag 20 mei

Siena - Bagno di Romagna (212km)

De ogen in de Giro D ’Italia voor het algemeen klassement zijn vaak gericht op de laatste weken als Dolomieten en Alpen op het programma staan. Maar de tweede week is uitermate zwaar. Via startplaats Siena gaat het via de Chianti-streek naar de prachtige Renaissance-stad Florence. Vanuit daar begint het klimwerk op vaak smalle wegen over vier cols, de Monte Morello(3e categorie), Passo Della Consuma(2e categorie), Passo della Calla en Passo del Carnaio naar finishplaats Bagno di Romagna. Met bijna 4500 hoogtemeters en een grillig parcours en de eerste rit over de 200 kilometer, lijkt dit een ideale rit voor renners die willen gaan voor de blauwe bergtrui. Heeft de winnaar van vorig jaar Ruben Guerreiro opnieuw ambities voor het blauwe tricot of zijn er andere kapers op de kust?

Giro d'Italia 2021 | Profiel Etappe 12

Etappe 13 - Vrijdag 21 mei

Ravenna - Verona (198km)

Biljartvlak? Ja, het is in Italië toch echt te vinden en dus trekt het Giro-peloton zonder noemenswaardige hoogtemeters richting Verona. Voor de liefhebbers van cultuur een prachtige rit met de start in Ravenna met zijn prachtige met mozaïeken gedecoreerde kerken. Onderweg passeert het peloton de vaak vergeten historische steden Ferrara en Mantova om te finishen in Verona. De stad van La Casa di Giulietta(het huis van Julia uit Romeo en Julia) en het mooie Romeinse Amfitheater. Maar ook twee keer gastheer van een wereldkampioenschap wielrennen. In 1999 en in 2004 wist de Spanjaard Oscar Freire hier de wereldtitel te pakken. De verwachting is dat opnieuw een snelle man zal winnen in Verona.

Giro d'Italia 2021 | Profiel Etappe 13

Etappe 14 - Zaterdag 22 mei

Citadella - Monte Zoncolan (204km)

De eerste 70 kilometer zijn nog te vergelijken met de sprintersrit naar Verona, maar een blik naar links voor de renners weet dat het klimmen wordt vandaag. Vanaf Meduno draait het peloton de Karnische Alpen in voor een loodzware finale. Te beginnen met de Forcella de Monte Rest (2e categorie) wat een mooie opwarmer is voor de Monte Zoncolan. Oud-winnaar van de Giro d ‘Italia Damiano Cunego zei ooit over de Zoncolan: “Het is geen monster, het is geen hel, het is veel erger dan dat.’ En daar heeft de kleine prins gelijk in. De Zoncolan is 10 kilometer lang, gemiddeld 12 procent en er zijn stukken van 22 procent bij. Sinds 2003 wonnen, respectievelijk Gilberto Simoni(2003 en 2007), Ivan Basso(2010), Igor Anton(2011), Michael Rogers(2014) en Chris Froome(2018) op een van de zwaarste klimmen uit het hedendaagse wielrennen.

Giro d'Italia 2021 | Profiel Etappe 14

Etappe 15 - Zondag 23 mei

Grado - Gorizia (146km)

Het Giro-peloton verlaat het thuisland in etappe 15 even kort voor een bezoek aan het land van Primoz Roglic en Tadej Pogacar, Slovenië. Een relatief korte rit met drie keer dezelfde beklimming van de Gornje Cerozo van de vierde categorie. In het grensgebied werd in de Eerste Wereldoorlog gevochten tussen de Italiaanse en Oostenrijkse-Hongaarse troepen en na de Tweede Wereldoorlog werd er een grens getrokken door Gorizia. De finish in etappe 15 vindt wel in Italië plaats op de Piazza della Vittoria in Gorizia waar in 2001 Pablo Sastras de etappe wist te winnen. Ook dit jaar is deze etappe een perfecte rit voor aanvallers.

Giro d'Italia 2021 | Profiel Etappe 15

Etappe 16 - Maandag 24 mei

Sacile - Cortina d'Ampezzo (212km)

De uitputtingsslag gaat nu echt beginnen. Etappe 16 is niet de langste etappe met zijn 212 kilometer, maar met bijna 5700 hoogtemeters wel van buitencategorie. Vanaf de start in Sacile is het meteen klimmen naar La Crosetta(1e categorie) na een afdaling naar Agordo, beginnen de volgende drie Dolomietenmonsters, de Passo Fedaia(1e categorie) met bijna 15 klimkilometers à 7,5 procent, de Passo Pordoi(Cima Coppi) 12 kilometer à 7 procent en de loodzware Passo Giau van 10 kilometers met een gemiddelde stijging van gemiddeld 9 procent. Daarna is het oppassen in de afdaling van de Passo Giau naar finishplaats en skioord Cortina D’Ampezzo. Voor het eerst in de Giro komen de renners boven de befaamde 2000-meter grens. Na vandaag zal iedereen snakken naar de rustdag.

Giro d'Italia 2021 | Profiel Etappe 16

Dinsdag 25 mei - Rustdag

Etappe 17 - Woensdag 26 mei

Canazei - Sega di Ala (193km)

Wie heeft de rustdag het best verteerd en wie gaat er als leider de laatste week in. Vanaf Canazei in Trentino-Adige gaat de rit in dalende lijn tot de eerste bergprijs in Sveseri, waar een klimmetje van de derde categorie ligt. Daarboven is het afdalen naar Trento via onder andere Baselga di Pine, bekend van de schaatsbaan en Predazzo. Vanaf Trento volgen we de rivier de Brenta tot aan de voet van de Passo San Valentino een zware steile klim van eerste categorie met op de top uitzichten op het Gardameer. De slotklim naar Sega di Ala zat nog nooit in de Giro. En de organisatoren beloven spektakel. En die zullen er komen met bijna elf kilometer klimmen tegen 10 procent.

Giro d'Italia 2021 | Profiel Etappe 17

Etappe 18 - Donderdag 27 mei

Rovereto - Stradella (231km)

Vorig jaar protesteerde het Giro-peloton toen er in de slotweek een etappe op het programma stond van Morbegno naar Asti over 253 kilometer. Door het slechte weer werd de rit ingekort tot 124 kilometer en gewonnen door Jozef Cerny. Etappe 18 kent 231 kilometers en is de langste etappe van dit jaar. Een groot gedeelte gaat over de Povlakte, maar diep in de finale zitten er nog twee klimmetjes waarop de sprinters, indien nog aanwezig, zouden kunnen lossen. Een sterke Sagan zou hier voor de zege kunnen gaan.

Giro d'Italia 2021 | Profiel Etappe 18

Etappe 19 - Vrijdag 28 mei

Abbiategrasso - Alpe di Mera (176km)

Het slotweekend belooft weer spectaculair te worden. En de eerste rit kunnen we zien als een mooie opmaat voor de koninginnenrit van zaterdag. 178 kilometer lang bijna 3700 hoogtemeters en twee cols van de eerste categorie(Montarone, Alpe di Mera) en eentje van de derde categorie(Colma di Varallo). De slotklim naar Alpe di Mera is nieuw in de Giro en aangelegd voor de Olympische Winterspelen van Turijn in 2006. Bijna 10 kilometer en een gemiddelde stijging van negen procent, waarbij de laatste tien kilometer nooit onder de tien procent komen. De verwachting is dat vanwege de laatste bergrit op zaterdag de klassementsmannen zich relatief rustig houden. Dus misschien een ideale rit voor Bauke Mollema als die al wat tijd verloren heeft.

Giro d'Italia 2021 | Profiel Etappe 19

Etappe 20 - Zaterdag 29 mei

Verbania - Alpe Motta (164km)

De rit vertrekt vanuit de woonplaats van een van de smaakmakers van de Ronde van Italië van een jaar geleden, Filippo Ganna. Hij won in de editie van 2020 alledrie de tijdritten en een bergrit en was belangrijk voor de eindzege van zijn ploeggenoot Tao Geoghan Hart. In de eerste 70 kilometers die redelijk vlak zijn kan er opnieuw een belangrijke taak weggelegd zijn voor Ganna als hij zijn kopmannen goed wil afzetten voor de eerste klim. We zitten dan inmiddels in Zwitserland, waar we de Passo San Bernardino oprijden. 23 kilometer klimmen met een gemiddelde van 6 procent brengt de renners boven op de top weer boven de 2000 meter. Na een afdaling begint in Splugen de klim naar de Splugenpass of Passo di Spluga die ruim negen kilometer klimt over 7 procent gemiddeld. Op de top rijden de renners Italië weer in om na een afdaling ruim 20 kilometer te beginnen aan de laatste en misschien allesbeslissende klim naar Valle Spluga Alpe Motta. Na al bijna 4000 hoogtemeters klimt het peloton nog een keer over 7 kilometer met een gemiddelde stijging van 7,5 procent. De klimmers moeten hier het verschil maken. Zondag wacht namelijk de tijdrit in Milaan.

Giro d'Italia 2021 | Profiel Etappe 20

Etappe 21 - Zondag 30 mei

Senago - Milaan (ITT 30,3km)

28 mei 2017 was een historische dag in het Nederlandse wielrennen. Niet alleen won een Nederlander de slottijdrit in Milaan met Jos van Emden. Op de slotdag van die ronde reed Tom Dumoulin Nairo Quintana uit de roze trui om zo de eerste Nederlander te worden die de Italiaans ronde wint. Over iets minder dan 30 kilometer maakte de Limburger toen het verschil. In deze editie opnieuw een tijdrit van 30 kilometer. En waar Nederland vier jaar geleden op een rozen wolk leefde, droomt Belgie nu van Giro-winst. Kan Remco Evenepoel de eerste Belg sinds 1978 worden die de Giro d ‘Italia gaat winnen. Het wielergekke land snakt ernaar.

Giro d'Italia 2021 | Profiel Etappe 21

