Via de beroemde Val D’Orcia trekt het peloton naar de befaamde witte wegen, de Strade Bianche naar wijndorp Montalcino. In 2010 was Montalcino al eens finishplaats in een van de meest legendarische Giro-etappes ooit. In heftige regen over de witte wegen, die veranderden in modderwegen, verloor Vincenzo Nibali zijn roze trui en won Cadel Evans de epische rit. De TV-liefhebbers mogen hopen op een regen, een aantal renners voor algemeen klassement zullen met angst en beven uitkijken naar deze rit. Egan Bernal liet in de eendagswedstrijd Strade Bianche al zien goed te aarden op de Toscaanse wegen, maar wie van klassementsmannen kan na vandaag een streep door zijn klassement zetten? Peter Sagan en de Toscaan Alberto Bettiol zullen deze dag aangekruist hebben.

Giro d'Italia Giro d'Italia | Peter Sagan spurt naar zege in etappe 10 GISTEREN OM 15:42

Giro d'Italia Giro d'Italia | Peter Sagan spurt naar zege in etappe 10 GISTEREN OM 15:17