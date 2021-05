Giro d'Italia | Andrea Vendrame sterkste vluchter in zware bergrit

De ogen in de Giro d’Italia voor het algemeen klassement zijn vaak gericht op de laatste weken als Dolomieten en Alpen op het programma staan. Maar de tweede week is uitermate zwaar. Via startplaats Siena ging het via de Chianti-streek naar de prachtige Renaissance-stad Florence. Vanuit daar begon het klimwerk op vaak smalle wegen over vier cols, de Monte Morello(3e categorie), Passo Della Consuma(2e categorie), Passo della Calla en Passo del Carnaio naar finishplaats Bagno di Romagna.

Na de neutralisatie in Siena, was er een grote valpartij. Met voormalig roze truidrager De Marchi, Marc Soler en Gino Mäder als belangrijkste slachtoffers. Ze gaven allemaal op. Na de doorkomst in Florence, waren er ook nog de opgaves van Fausto Masnada die in etappe 11 al veel tijd verloor, Kobe Goossens en Alex Dowsett met maagproblemen.

Een grote kopgroep van 16 ontstond als snel met onder andere Victor Campenaerts en de leider in het bergklassement Bouchard. De Fransman pakte op de Consuma, de Passo della Calla de volle punten en gaat ruim aan de leiding in het bergklassement.

De koplopers hadden vlak voor de laatste beklimming van de dag de Passo del Carnaio een voorsprong van bijna 12 minuten op het peloton. Gianluca Brambilla demarreerde als eerste uit de kopgroep, daarna gevolgd door Andrea Vendrame. Daarachter waren Visconti, George Bennett, Chris Hamilton en Nicolas Edet nog overgebleven uit de oorspronkelijke kopgroep.

Vier renners, Brambilla, Hamilton, Vendrame en George Bennett kwamen als eerste boven op de Passo del Carnaio. Op 2,5 kilometer reden Vendrame en Hamilton weg bij Bennett en Brambilla. Hamilton die nog nooit een overwinning behaalde als profrenner werd eenvoudig verslagen door de rappe Vendrame. Brambilla sprintte nog naar plek drie. Vincenzo Nibali demarreerde in de afdaling en pakte wat secondes terug voor het algemeen klassement waarin Bernal aan de leiding bleef.

