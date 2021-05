Giro d'Italia | Bernal verstevigt roze in de Koninginnerit na winst in Cortina d'Ampezzo

Het was slecht weer in de Dolomieten, dus werd de Koninginnerit over de Fedaia, Pordoi en Giau aangepast en ingekort door de organisatie. In plaats van de 202 kilometers en 5700 hoogtemeters was de rit nu nog maar 155 kilometer, met toch nog altijd 4000 hoogtemeters. 153 renners stonden aan de start in Sacile, waar Thomas de Gendt door knieklachten niet meer van start ging. Onderweg waren er twee klimmen: de La Crosetta en in de finale de gevreesde Passo Giau richting finishplaats Cortina d’Ampezzo.

Geoffrey Bouchard, de leider in het bergklassement, kwam als eerste boven op La Crosetta. Hij maakte deel uit van de grote kopgroep van 24 renners waarin ook Joao Almeida, Dan Martin, Vincenzo Nibali, Harm Vanhoucke en Koen Bouwman zaten. De best geklasseerde renner in de kopgroep was Martin op 7 minuten en 50 seconden.

De groep van 24 werd al snel een uitgedund toen Almeida en Nibali versnelden. Ze kregen Gorka Izaguirre, David Formolo, Antonio Pedrero en Amanuel Ghebreigzabhier met zich mee in de nog steeds stromende regen in de lange aanloop naar de Passo Giau. De koplopers hadden met nog vijftig kilometer te gaan een voorsprong van vier minuten op het peloton waar Ineos Grenadiers met Puccio en Ganna in de achtervolging reed. Op 35 kilometer voor het einde kreeg de Britse ploeg steun van EF Education-Nippo, waardoor de voorsprong al snel terugliep tot 3 minuten. Aan de voet van de Passo Giau begonnen de koplopers aan de steile Dolomietenreus.

Voor de klim kwam de nummer twee van het klassement Vlasov in de problemen toen zijn jasje in zijn wiel kwam. Uit de groep van de favorieten was Remco Evenepoel toen inmiddels al gelost. Met Simon Yates die moeite had om het tempo te volgen en Vlasov op achterstand, was het tijd voor Bernal om in de aanval te trekken en op en over de koplopers te gaan richting de top van de Passo Giau, waar hij als eerste bovenkwam. Carthy kon nog even mee, maar moest de rozetruidrager toen ook laten gaan.

Bernal kwam solo aan in Cortina d'Ampezzo, op een halve minuut gevolgd door Romain Bardet en Damiano Caruso. Caruso stijgt daarmee naar de tweede plek in het klassement en plek drie is nu voor Carthy. In het bergklassement zijn er geen wijzigingen. De grote vraag is of Evenepoel, nu hij naar de 19e plek is gezakt in het klassement, nog op zal stappen na de rustdag van morgen.