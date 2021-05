In het zonnige Milaan gaat de laatste etappe in de Giro d'Italia van start. De renner die mag aftrappen is Riccardo Minali. De Italiaanse renner van Intermarché-Wanty-Gobert begint als eerste aan de vlakke tijdrit van 30,3 kilometer, met start in Senago en finish in Milaan.

De eerste van de favorieten voor de etappezege die van start gaat is Filippo Ganna, de wereldkampioen tijdrijden die ook de openingstijdrit won. Maar anderhalve kilometer voor de streep moet Ganna van fiets wisselen door een lekke band en die wissel gaat verre van soepel. Hij noteert uiteindelijk een tijd van 33'48", wat betekent dat hij alsnog een gemiddelde van 53,7 km/u heeft neergezet.

Edoardo Affini, de Italiaan van Team Jumbo-Visma die in de eerste etappe tweede werd, is 12 seconden langzamer dan zijn landgenoot Ganna. Vervolgens is het aan de Frans kampioen tijdrijden Remy Cavagna, die door Ganna's lekke band nog weleens een goede kans maakt op de etappezege. Cavagna mist echter een bocht in de laatste 500 meter en gaat onderuit. Hij is net als Affini 12 seconden langzamer dan Ganna en schuift in op de tweede plek.

Bauke Mollema is uiteindelijk de beste Nederlander op 34'32" en laat daarmee een constante prestatie zien in deze Giro. Als de nummer 12 van het klassement mag Koen Bouwman in de laatste fase van de etappe van start. Hij sluit zijn sterke Giro af met een tijd van 35'34" en komt daarmee op plek 16 binnen in de tussenstand. Uiteindelijk wordt hij 21e en behoudt hij daarmee zijn twaalfde plek in het klassement.

De ogen zijn natuurlijk vooral gericht op de nummers een en twee in het klassement, Egan Bernal en Damiano Caruso. Kan de Italiaan voor een stunt zorgen of pakt Bernal zonder problemen de eindwinst in deze 104e Giro d'Italia? Caruso gaat hard van start en pakt al gauw een tiental seconden terug op Bernal. Deze voorsprong stabiliseert echter en blijft schommelen rond dit aantal. Met ruim twee minuten voorsprong van Bernal in het klassement ziet het ernaar uit dat hij het roze pakt zolang hij op zijn fiets blijft zitten.

Simon Yates rijdt een voor zijn doen solide tijdrit en behoudt zijn derde plek in het klassement. Caruso komt met zijn duim omhoog over de streep, wetende dat hij zijn tweede plek in het klassement heeft veiliggesteld. De 33-jarige renner van Bahrein-Victorious bekroont zijn carrière met een podiumplek in de Giro en is daar duidelijk emotioneel van. Tot slot komt de rozetruidrager over de streep, die zijn trui eigenlijk nooit serieus in gevaar zag komen. Hij pakt dominant voor het eerst de eindzege in deze grote ronde. Met zijn armen in de lucht komt hij over de streep en valt hij in een innige omhelzing met zijn vriendin.

Ganna wint net als de eerste etappe nu ook de laatste in deze Giro. De wereldkampioen voegt nog maar eens een tijdritwinst aan zijn palmares toe. Maar de grote winnaar vandaag is zijn zijn ploeggenoot Bernal, die na zijn rugklachten volledig terug is op het hoogste niveau. Bernal pakt het roze, voor Caruso en Yates. Op 24-jarige leeftijd mag Bernal de prachtige bokaal als eindwinnaar van de 104e Giro d'Italia in ontvangst nemen.

