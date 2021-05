Giro d'Italia | Caleb Ewan wint tweede massasprint, Groenewegen achtste

Na de regenachtige en loodzware etappe naar Sestola, waar Alessandro de Marchi de roze trui pakte en Joe Dombrowski de etappe won is etappe vijf op papier een relatieve rustdag. Vanuit Modena, de Italiaanse stad van de snelle auto’s, naar een aankomst voor de snelle mannen in Cattolica. Onderweg in de nagenoeg vlakke etappe lagen er twee tussensprints, in Imola, waar Julian Alaphilippe in 2020 wereldkampioen werd en in Savignano sul Rubicone.

Twee Italianen kregen de vrijheid van het peloton in de vroege ontsnapping. Filippo Tagliani van Androni en Umberto Marengo van Bardiani. Bij de eerste tussensprint in Imola pakte Tagliani de twaalf punten voor Marengo. De pelotonsprint werd gewonnen door Fernando Gaviria.

Met nog vijftig kilometer te gaan was de voorsprong iets meer dan minuut met Thomas de Gendt en Senne Leysen die aan kop van het peloton het tempo bepaalden. Inmiddels waren de vroege vluchters Tagliani en Marengo ingehaald en zagen we twee nieuwe aanvallers Pellaud en Gabburo. Die twee verdeelden de punten bij de tweede tussensprint.

In de laatste 50 kilometer was het peloton nerveus, er stond redelijk wat wind en in de finishplaats regende het. In de bekende badplaats Rimini maakte de Fransman Alexis Gougeard de oversteek naar de twee koplopers, waardoor er drie koplopers de laatste twintig kilometer in gingen.

In de onrustige finale langs de Adriatische stranden, viel Pavel Sivakov op zijn rechterschouder en verloor veel tijd in het algemeen klassement. Twee grote valpartijen ontsierden de finale met Mikel Landa als grootste slachtoffer. Ook de ritwinnaar naar Sestola Joe Dombrowski was betrokken bij de val. Voor Mikel Landa was het meteen het einde van de Giro, hij moest opgeven na de val.

In de chaotische sprint die volgde won Caleb Ewan zijn vierde Giro-etappe uit zijn carrière. Alessandro de Marchi behoudt de roze leiderstrui.

