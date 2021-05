Giro d'Italia

De Bondt weet zich vervolgens ook in de kopgroep te rijden, samen met onder anderen Taco van der Hoorn en Louis Vervaeke, Giovanni Visconti en Felix Grossschartner. Aan de voet van de eerste en langste beklimming van de dag slaan Vervaeke en Grossschartner een klein gaatje, waar Visconti en Vincenzo Albanese ook naartoe rijden. Terwijl Simon Pellaud zich eveneens naar voren weet te werken, valt de rest terug in het peloton.

Albanese komt als eerste over de top en met zijn vijven zetten ze de afdaling in. Vanuit het peloton gaat Romain Bardet met ploeggenoten Hamilton en Storer in de achtervolging op deze kopgroep. Ze maken de aansluiting, net als Damiano Caruso - de nummer twee in het klassement op 2'29" van Egan Bernal - en Pelle Bilbao.

Tijdens de beklimming van de Passo dello Spluga neemt Ineos-Grenadiers het heft in handen in het peloton, wat ook wel moet nu Caruso ook van voren rijdt. De kopgroep wordt teruggebracht tot zes man als Pellaud, Visconti, Albanese en Hamilton de groep moeten laten gaan. Even later wordt het ook voor Vervaeke en Grossschartner te lastig. Storer komt als eerste boven. Zolang Bouchard de finish haalt, heeft hij zijn bergtrui veiliggesteld.

Aan het eind van de afdaling heeft de kopgroep nog zo'n 40 seconden voorsprong. Terwijl de Alpe di Motta aanvangt, wordt het voor Storer en Bilbao lastig en moeten ze hun medevluchters laten gaan. Het zijn nu alleen nog Bardet en Caruso. In de groep der favorieten rijdt Bouwman weer gemakkelijk mee tot 6 kilometer van de streep, maar moet dan toch samen met ploeggenoot Tobias Foss deze groep laten gaan, terwijl Martinez weer hard op kop rijdt voor Ineos-Grenadiers.

Voor Hugh Carthy wordt het tempo ook te hoog, net als voor Aleksandr Vlasov. In eerste instantie weten Alleen Yates en Almeida het duo van Ineos-Grenadiers te volgen, maar even later weten ze ook hen te lossen. Vooraan rijdt Caruso weg bij Bardet, maar zijn voorsprong is nog maar een twintigtal seconden op de rozetruidrager en zijn meesterknecht Martinez.

In de laatste kilometer laat Bernal zien wie de allerbeste is deze Giro, als hij ook zijn ploeggenoot achterlaat. Hij haalt Caruso niet meer bij voor de etappe, maar houdt de schade beperkt. Caruso wint na een ijzersterke Giro de 20e etappe in deze grote ronde en heeft een fantastische uitgangspositie om zijn tweede plek in het klassement veilig te stellen tijdens de tijdrit morgen. Bernal verliest een halve minuut, maar behoudt nog een geruststellende twee minuten voorsprong in het klassement. Morgen de laatste kilometers van deze Giro in Turijn.

