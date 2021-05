De Giro ging vandaag verder na de tweede rustdag en startte in Canazei. Ook Remco Evenepoel, die op maandag nog veel tijd verloor terwijl Egan Bernal zijn leiderspositie verstevigde met etappewinst, was van de partij. Een andere Belg en winnaar van de 15e etappe, Victor Campenaerts, besloot niet meer op te stappen nadat hij in etappe 16 een blessure aan zijn been opliep.

Evenepoel liet zien er zin in te hebben en was een van de aanvallers aan het begin van de etappe. Uiteindelijk ontstaat er een kopgroep van 19 man zonder Nederlanders, ook Evenepoel heeft de slag gemist. Dries de Bondt raapt de punten op bovenaan de eerste klim van de dag, voor drager van de bergtrui Geoffrey Bouchard. Ook Dan Martin, Gianni Moscon, Quinten Hermans en James Knox maken onderdeel uit van deze groep.

Op de klim naar de top van de San Valentino wordt het gat tussen de kopgroep en het peloton kleiner door het kopwerk van Team BikeExchange, die rijden voor de nummer 5 in het klassement, Simon Yates. Vooraan verstevigt Bouchard zijn positie in het bergklassement door als eerste over de top te komen, voor Martin en Moscon, terwijl de voorsprong nog maar enkele minuten behelst. Er wordt de hele dag hard gekoerst. In de afdaling van de San Valentino is er een zware valpartij in het peloton, waarbij Ciccone, Nieve en vooral Evenepoel betrokken zijn. Evenepoel staat lang aan de kant maar ook hij stapt na een check-up door de doktoren toch weer op. Er rest alleen nog de slotklim naar Sega di Ala.

Giro d'Italia Giro d'Italia | "Het is aan de dokter en Remco zelf" Geert van Bondt 44 MINUTEN GELEDEN

Giro d'Italia | Remco Evenepoel valt en wordt aangereden in afdaling

Martin laat de hele dag al zien dat hij goed is en laat zijn medevluchters op 10 kilometer van de streep achter om er alleen vandoor te gaan. In het peloton moet wittetruidrager Vlasov het peloton al vroeg laten gaan als Ineos-Grenadiers het kopwerk overneemt van Team BikeExchange. Even later volgen Hugh Carthy, Giulio Ciccone en Romain Bardet. Yates demarreert uiteindelijk net na Joao Almeida uit de groep der favorieten en krijgt Bernal en Martinez in zijn wiel - voor even. Bernal parkeert volledig en heeft even later zelfs moeite om zijn knecht Martinez te volgen.

Hoewel Almeida in de slotfase nog bij Yates wegrijdt in een poging de etappe te winnen, wint Martin zijn eerste Giro-etappe na een dag lang in de ontsnapping. In het zonnige Sega di Ala maakt hij de trilogie compleet om in elke grote ronde een etappe te winnen. Yates volgt binnen een halve minuut en Bernal volgt nog eens 53 seconden later. Hij behoudt het roze, maar hoe zal het hem de rest van deze slotweek vergaan?

Giro d'Italia | "Het is aan de dokter en Remco zelf" Geert van Bondt

Bekijk hier etappe 17 in zijn geheel:

Abonneer om te kijken Ben je al abonnee? Inloggen Wielrennen Giro d'Italia | Etappe 17 00:00:00 Herhaling

Giro d'Italia Giro d'Italia | Campenaerts verslaat Riesebeek in nat Gorizia 23/05/2021 OM 15:37