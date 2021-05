Giro d'Italia

Zonder David Dekker, Dylan Groenewegen en Jai Hindley ging het peloton onderweg in de 14e etappe van de Giro naar de gevreesde Monte Zoncolan.

Een grote groep van 11 renners met Bauke Mollema en George Bennett reed weg in het begin van de wedstrijd. Onderweg lagen er drie beklimmingen meetellend voor het bergklassement. In Castello di Caneva pakte Bauke Mollema drie punten wat zijn totaal op 23 brengt. Ook op de tweede klim van de dag de Forcella de Rest pakte Mollema 18 punten.

Op de Forcella de Rest kwam Remco Evenepoel in de problemen, door inspanningen voorin van Astana, door goed werk van Almeida kwam de groep Evenepoel weer terug. De achterstand van het peloton op de groep Mollema was 5 minuten. Aan de voet van de Zoncolan hadden de koplopers nog altijd een voorsprong van meer dan zes minuten en gingen ze strijden voor de ritzege.

Tratnik was de eerste aanvaller op de Zoncolan, gevolgd door Fortunato. Fortunato die nog nooit een profkoers wist te winnen, won in zijn debuut in een grote ronde op de legendarische Monte Zoncolan. Jan Tratnik werd tweede. Daarachter in de groep van de favorieten reden Simon Yates en Egan Bernal weg. De Colombiaanse leider in het klassement pakte veel tijd op zijn concurrentie en ziet Simon Yates naar plek twee klimmen.

