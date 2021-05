Giro d'Italia | Peter Sagan spurt naar zege in etappe 10

De kortste etappe van deze Giro d’Italia voerde de 172 renners in deze 104e Giro van L’Aquila in de Abruzzen, naar Foligno in de regio Umbrië. De laatste rit voor de rustdag op dinsdag.

Ritwinnaar Taco van der Hoorn was de eerste vluchter en kreeg al snel gezelschap van Simon Pellaud, de man met de meeste vluchtkilometers deze Giro, Samuele Rivi, Umberto Marengo en Kobe Goossens. In Santa Rufina na 50 kilometer lag een tussensprint waar de punten gepakt werden door Samuele Rivi. Achter de koplopers pakten Viviani(3), Pasqualon(2) en Sagan(1) nog wat punten voor de Paarse trui.

Met nog 60 kilometer te gaan ging de ploeg van Peter Sagan de wedstrijd hard maken. In de heuvelachtige tussenfase van de rit met de klim van de Valico della Somma probeerden ze de collega-sprinters op achterstand te rijden. Een van de slachtoffers was Dylan Groeneweg die op 50 kilometer voor het einde moest lossen uit het peloton. Ook de leider in het puntenklassement Tim Merlier moest lossen uit het peloton op 42 kilometer voor het einde, net nadat de kopgroep werd ingerekend. Giacomo Nizzolo werd op éen kilometer van de top gelost en moest in de afdaling teruggebracht worden door Victor Campenaerts, maar door het tempo van de Bora-mannen en Israel Start-Up Nation moest Nizzolo zijn poging staken.

Op 18 kilometer was een er een tussensprint met een strijd tussen de ploegen van Deceuninck-Quick Step en Ineos Grenadiers om de bonificatie-seconden. Narvaez, pakte er drie, Remo Evenepoel twee en Egan Bernal die derde werd pakte een bonificatie-seconde. Door dit resultaat is het verschil tussen leider Bernal en Evenepoel nu 14 seconden.

In de straten van Foligno, maakte Peter Sagan het werk van zijn ploeg perfect af voor zijn tweede Giro-overwinning uit zijn carrière. Bernal behoudt het roze en gaat als leider de eerste rustdag in van de Giro.

