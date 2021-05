De derde etappe van de Giro d’Italia is gewonnen door Giro-debutant Taco van der Hoorn. De Zuid-Hollander reed in de finale weg van zijn mede-vluchter Simon Pellaud en bleef een jagend peloton voor.

Van der Hoorn was de eerste aanvaller van de dag. De Zuid-Hollander kreeg de eveneens debuterende landgenoot Lars van den Berg, de Zwitser Pellaud, de Fransman Gougeard, de Italianen Rivi, Albanese, Zoccarato en de jongste Giro-deelnemer Andrii Ponomar met zich mee. Onderweg lagen drie beklimmingen de Piancanelli(3e categorie), de Castino(4e categorie) en de Manera(4e categorie).

Op de Piancanelli was er het duel om de bergpunten tussen Albanese, die in etappe 1 ook al de volle buit pakte, Lars van den Berg en Simon Pellaud. De volle negen punten waren voor Albanese die daarmee ruim aan de leiding komt in het bergklassement. Ook op de Castino en de Manera pakte Albanese genoeg punten om aan de leiding te blijven in het bergklassement. Van den Berg die een sterke etappe reed staat met zes punten op de tweede plek in het klassement.

De finale speelde zich af in de landstreek van de Langhe met zijn karakteristieke heuvels met wijngaarden rondom Alba. In het peloton probeerde ploeg van Peter Sagan Bora-Hansgrohe de wedstrijd hard te maken. Waardoor er in de wijnheuvels veel sprinters in de problemen kwamen. Ritwinnaar van de etappe naar Novara Tim Merlier, Dylan Groenewegen en Caleb Ewan moesten al snel lossen.

In de laatste dertig kilometer bleven de vijf sterkste renners van de kopgroep over. Van den Berg, Van der Hoorn, Albanese, Pellaud en Samuele Zoccarato. Op de klim naar Guarene waar nog een bonussprint lag, reden Taco van der Hoorn en Pellaud en later ook Zoccarato weg bij hun vluchtkompanen. Daar weer achter probeerden Giulio Cicccone en Tony Gallopin vanuit het peloton de sprong naar de koploper te maken, maar ze kwamen niet dichtbij.

Op 9 kilometer reed Taco van der Hoorn weg bij Simon Pellaud die zijn voorsprong maar bleef uitbouwen en op 5 kilometer een voorsprong van bijna een minuut had. In de straten van Canale bleef de renner van Intermarche-Wanty-Gobert-Materiaux het jagende peloton in de zenuwslopende finale voor. David Cimolai won de sprint van het peloton voor plek twee, met Sagan die als derde eindigde. Het is voor Nederland de eerste overwinning in de Giro d’Italia sinds de overwinning van Tom Dumoulin die in 2018 de openingstijdrit in Tel Aviv won.

