Etappe 16 - Maandag 24 mei



De uitputtingsslag gaat nu echt beginnen. Etappe 16 is niet de langste etappe met zijn 212 kilometer, maar met bijna 5700 hoogtemeters wel van buitencategorie. Vanaf de start in Sacile is het meteen klimmen naar La Crosetta(1e categorie) na een afdaling naar Agordo, beginnen de volgende drie Dolomietenmonsters, de Passo Fedaia(1e categorie) met bijna 15 klimkilometers à 7,5 procent, de Passo Pordoi(Cima Coppi) 12 kilometer à 7 procent en de loodzware Passo Giau van 10 kilometers met een gemiddelde stijging van gemiddeld 9 procent. Daarna is het oppassen in de afdaling van de Passo Giau naar finishplaats en skioord Cortina D’Ampezzo. Voor het eerst in de Giro komen de renners boven de befaamde 2000-meter grens. Na vandaag zal iedereen snakken naar de rustdag



UPDATE: de beklimmingen van de Fedaia en Pordoi zijn geschrapt.

Giro d'Italia Giro d'Italia | Bernal verstevigt roze in de Koninginnerit na winst in Cortina d'Ampezzo EEN UUR GELEDEN

