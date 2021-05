Giro d'Italia

Etappe 20 - Zaterdag 29 mei

De rit vertrekt vanuit de woonplaats van een van de smaakmakers van de Ronde van Italië van een jaar geleden, Filippo Ganna. Hij won in de editie van 2020 alledrie de tijdritten en een bergrit en was belangrijk voor de eindzege van zijn ploeggenoot Tao Geoghan Hart. In de eerste 70 kilometers die redelijk vlak zijn kan er opnieuw een belangrijke taak weggelegd zijn voor Ganna als hij zijn kopmannen goed wil afzetten voor de eerste klim. We zitten dan inmiddels in Zwitserland, waar we de Passo San Bernardino oprijden. 23 kilometer klimmen met een gemiddelde van 6 procent brengt de renners boven op de top weer boven de 2000 meter. Na een afdaling begint in Splugen de klim naar de Splugenpass of Passo di Spluga die ruim negen kilometer klimt over 7 procent gemiddeld. Op de top rijden de renners Italië weer in om na een afdaling ruim 20 kilometer te beginnen aan de laatste en misschien allesbeslissende klim naar Valle Spluga Alpe Motta. Na al bijna 4000 hoogtemeters klimt het peloton nog een keer over 7 kilometer met een gemiddelde stijging van 7,5 procent. De klimmers moeten hier het verschil maken - de laatste kans voor de klassementsmannen om Egan Bernal het vuur aan de schenen te leggen. Zondag wacht namelijk de tijdrit in Milaan.

