Giro d'Italia

Via startplaats Siena gaat het via de Chianti-streek naar de prachtige Renaissance-stad Florence. Vanuit daar begint het klimwerk op vaak smalle wegen over vier cols, de Monte Morello(3e categorie), Passo Della Consuma(2e categorie), Passo della Calla en Passo del Carnaio naar finishplaats Bagno di Romagna. Met bijna 4500 hoogtemeters en een grillig parcours en de eerste rit over de 200 kilometer, lijkt dit een ideale rit voor renners die willen gaan voor de blauwe bergtrui. Heeft de winnaar van vorig jaar Ruben Guerreiro opnieuw ambities voor het blauwe tricot of zijn er andere kapers op de kust?

