De etappe begon zonder de winnaar van dinsdag, Biniam Girmay . De Eritreër nam geen risico nadat hij de kurk in zijn oog had gekregen bij de huldiging. Hoewel de schade lijkt mee te vallen, zou er bij inspanning een kans bestaan op bloedingen. Het verlies van deze smaakmaker is een aderlating voor de koers.

Ad

Vroege vlucht

Giro d'Italia Giro d'Italia | López behoudt het roze, Carapaz schuift twee plaatsen op - Check alle klassementen 2 UUR GELEDEN

De rit van woensdag was op maat gemaakt voor de sprinters. Toch kon niemand er gerust op zijn. De wind stond in de juiste richting voor waaiers en dat maakte het peloton nerveus.

Filippo Tagliani (Drone Hopper - Androni Giocattoli) en Luca Rastelli (Bardiani-CSF-Faizanè) verzorgden het voorprogramma. Het tempo in de grote groep lag voor de vroege vluchters echter te hoog om lang weg te blijven. Op 90 kilometer van de meet rekende het peloton het tweetal alweer in.

Waaiers

Zo af en toe probeerde een ploeg het op de kant te zetten. Het zorgde ervoor dat een groepje renners (waaronder Caleb Ewan) moest lossen, maar zij konden zonder problemen weer terugkeren. De tussensprint in Persiceto zorgde nog voor het meeste spektakel. Richard Carapaz pakte slim drie bonificatieseconden en passeerde daarmee Romain Bardet in het klassement.

Op 58 kilometer voor de finish kregen we toch weer een koploper. Dries de Bondt probeerde het namens Alpecin-Fenix en had al snel zo'n anderhalve minuut voorsprong. Het bleek een kansloze missie. Het peloton liet de 30-jarige Belg even spartelen, maar rekende hem precies op tijd weer in.

Sprint

Op weg naar Reggio Emilia maakte het peloton zich op voor de massasprint. Mathieu van der Poel mengde zich hier niet in en hield zich achteraan afzijdig van het spel der positionering.

De spurt kende een net zo verrassend verloop als de uitslag. Gaviria kwam precies op tijd uit het wiel van Arnaud Démare en leek te gaan winnen. Vanuit het niets kwam echter Dainese naar voren en was precies op tijd bij de finish. Achter Gaviria spurtte Consonni naar de derde plek.

Démare moest genoegen nemen met de vierde plaats, voor Ewan die opnieuw niet de benen leek te hebben. Mark Cavendish werd slechts zesde.

Giro d'Italia | Dainese na zijn winst in etappe 11

Waar kijk je?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+

Giro d'Italia Giro d'Italia | Samenvatting etappe 11 - De kaasrit naar Reggio Emilia 2 UUR GELEDEN