De teleurstelling overheerste na afloop bij Arensman: "Ik voel me fysiek wel weer goed, maar mentaal ben ik nog heel erg teleurgesteld. Ik had het team, met name Romain Bardet, heel erg graag die etappeoverwining terug willen geven. Het zat er helaas net niet in. Dat is teleurstellend, maar ik denk dat ik ook positieve dingen mee kan nemen."

In de slotfase zagen we Arensman strijden voor elke meter: "Ik geef nooit op. Dat is wie ik ben. Ik doe altijd mijn best. Ik wist ook wel dat hij niet de allerbeste daler was en het begon ook te regenen. Daardoor dacht ik dat het misschien nog kon. Ik blijf altijd vechten tot de lijn en dan kom ik nog op zes seconden. Wie weet kraakt hij de laatste kilometer en kan ik nog erop en erover."

Ad

Giro d'Italia | Hirt wint voor Arensman

Giro d'Italia Giro d’Italia | Samenvatting van zestiende etappe met net geen winst voor Arensman 27 MINUTEN GELEDEN

Redelijk goed herstel

Ten slotte wilde Arensman nog even iets duidelijk maken aan de klassementsrenners: "Ik heb vorig jaar in de Vuelta laten zien dat ik redelijk goed herstel. Hopelijk krijg ik morgen van de klassementsrenners weer de kans om aan te vallen, want ik heb geen klassementsambities, zal ik hier even zeggen. Ze hoeven niet bang voor mij te zijn, dus laat mij maar gewoon lekker in de kopgroep gaan. Laat me lekker aanvallen en dan hoop ik dat er nog een succesje inzit."

Waar kijk je?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+

Giro d'Italia Giro d’Italia | Samenvatting van zestiende etappe met net geen winst voor Arensman 27 MINUTEN GELEDEN