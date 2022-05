Giro d'Italia

Arensman komt graag terug in een grote ronde om het klassement echt een keer aan te vallen: "Ik moet gewoon nog wat sterker worden en dan kan ik in de toekomst terugkomen voor het klassement."

Dit zal niet zijn voor zijn huidige ploeg DSM. De getalenteerde Nederlander kon namelijk op veel interesse van andere ploegen rekenen vanwege zijn aflopende contract. De keuze lijkt te zijn gevallen op Team Ineos.

