Giro d'Italia

Een massasprint leek vooraf het meest logische scenario in de etappe van 174 kilometer vanaf Catania. Alleen de Portella Mandrazzi kon voor verschillen zorgen. De vraag was of er ploegen zouden zijn die bergop koers wilden maken. Je kon de sprinters er immers wel afrijden. Je moet vervolgens ook nog 100 kilometer tempo maken om ze op achterstand te houden.

Alpecin-Fenix maakt tempo bergop

In eerste instantie maakte geen enkele ploeg aanstalten om iets te proberen. Dit veranderde op 8 kilometer voor de top. Alpecin-Fenix nestelde zich aan kop van het peloton en zette er flink vaart achter. De favorieten voor de dagzege lagen er direct af. Eerst liet Ewan een gat vallen, daarna volgden ook Cavendish en Démare.

Bovenaan de klim had Ewan maar liefst vijf minuten achterstand, Cavendish moest drie minuten proberen te dichten. Beide renners waren omgeven door bijna hun volledige ploeg. Démare zat dichterbij en kon na de afdaling weer aansluiten.

Vluchters gegrepen

Inmiddels was het niet meer Alpecin-Fenix dat in het peloton vaart maakte. Ploegen als Intermarche Wanty-Gobert (Biniam Girmay), Trek-Segafredo (Edward Theuns), UAE (Gaviria) en Israel - Premier Tech (Nizzolo) namen het commando over.

Dit zorgde ervoor dat de vroege vluchters er op 70 kilometer voor de finish al aan waren voor de moeite. Alessandro Tonelli, Mirco Maestri, Filippo Tagliani, Mattia Bais en Jaakko Hänninen hadden ongetwijfeld op een langere dag in de aanval gehoopt.

Dichterbij

De ploegen van Cavendish en Ewan kwamen nog wel dichterbij op het peloton, maar het bleek vergeefse moeite. Zij gaven het ruim voor de finish op.

Interessant was nog de sprint om de bonifcatieseconden in Villafranca Tirrena. João Almeida pakte er twee. Ben Swift (drie) en Diego Ulissi (één) grepen ook bonusseconden, maar deden dit vooral in dienst van hun kopman.

Sprint

Uiteindelijk kwam het tot de langverwachte massasprint, maar dus zonder de topfavorieten. Het werd al snel duidelijk dat ook Mathieu van der Poel zich in de strijd wilde mengen. De Nederlander hoefde immers geen rekening meer te houden met de sprinter van zijn ploeg, Jakub Mareczko, die dinsdag opgaf. Helaas kon Van der Poel geen positie krijgen en deed hij niet mee om de winst.

Met Ramon Sinkeldam speelde wel een andere Nederlander de hoofdrol. De renner van Groupama - FDJ trok perfect de sprint aan voor Démare die het werk vervolgens knap afmaakte en zijn eerste seizoenszege boekte. Gaviria en Nizzolo moesten genoegen nemen met de plekken twee en drie.

Démare nam dankzij de overwinning ook de puntentrui over van Van der Poel. Juan Pedro López behoudt het roze.

