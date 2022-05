Giro d'Italia

De etappe van vandaag had een veelbelovend parcours, maar het duurde vrij lang voordat het peloton echt in gang schoot. De drie vluchters van de dag kregen al snel ruimte van het peloton. Alessandro De Marchi, Lawrence Naesen en Mattia Bais mochten vandaag voor het peloton uit rijden. De kans dat het drietal voor de overwinning mochten gaan strijden leek nihil.

Openstaande rekeningen

Eerst moesten er nog wat openstaande rekeningen van vorige week verwerkt worden. Sam Oomen en rozetruidragen Juan Pedro Lopez waren achterin het peloton naast elkaar te vinden. Het lijkt er dan ook op dat het tweetal inmiddels weer samen door een deur kan. Tom Dumoulin had er nog wel zo zijn ideeën over.

Caleb Ewan in de problemen

Caleb Ewan, en de gehele Lotto-Soudal ploeg, leek voor de etappe zijn kansen nog goed in te schatten, maar op een kleine 80km van de meet moest de Australiër het peloton al laten gaan. Ook bleef er geen enkele ploegmaat bij de sprinter. Met nog 30 kilometer te gaan reed Ewan 12 minuten achter het peloton. Het belang van de tijdslimiet werd dus ook steeds groter voor Ewan.

Pech voor Van der Poel

Mathieu van der Poel stapte op 55km van de meet over op een nieuwe fiets. Bij een moment in het peloton schoven wat renners in elkaar. De achterderailleur van MVDP raakte daarbij beschadigd. Ijzig kalm probeerde de Nederlander eerst zijn fiets nog te repareren, maar zijn ploegleiderswagen stond al snel naast hem met een nieuwe fiets.

Terug bij af

Het tempo lag de gehele dag al vrij hoog, maar naarmate de finishlijn naderde schakelde het peloton steeds een tandje bij. Alessandro De Marchi wist het van de drie vluchters het langste vol te houden. Met nog 20 kilometer te gaan moest de Italiaan accepteren dat het niet zijn dag ging worden. De koers werd alsware gereset met Alpecin-Fenix die het peloton aanvoerde. Zo kan de ploeg van Van der Poel alvast wennen aan het werk van een WorldTour-ploeg

Fantastische finale

De gehele koers ontplofte in de finale. Op de laatste klim was het aanval na aanval en ook in de afdaling probeerde meerdere renners weg te rijden bij de kopgroep. Carapaz, Bardet, Nibali, Van der Poel, Hamilton, Girmay. Van klassementsrenners tot sprinters iedereen zag kansen voor de overwinning in deze 10e etappe van de Giro d'Italia. Constant kwam de groep weer bij elkaar. Intermarche-Wanty-Gobert zat met drie renners voorin vetegenwoordigd en was de ploeg die de eenzame vluchters steeds weer terugpakte. Ook een aanval van Van der Poel werd teniet geslagen door Girmay zelf.

Sprintfinish

Ondanks alle inspanningen werd het een sprint met een uitgedund peloton. Pozzovivo trok de sprint aan voor Girmay. Dit maal zat Van der Poel in het wiel van de Eritreeer, maar verder dan dat kwam de Nederlander niet. Niemand kwam meer langs Girmay. Daarmee is hij de eerste zwarte Afrikaan die een etappe wint in de Giro d'Italia. Nog voor de finish stak Van der Poel al zijn duim omhoog richting Girmay. Direct na de finish feliciteerde de Nederlander de winnaar van de dag.

