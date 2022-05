Na de tiende etappe van de Giro d'Italia ging het helemaal mis voor Girmay. Hij won de rit, maar kreeg tijdens het openen van de champagnefles de kurk in zijn oog. De Eritreër werd naar het ziekenhuis vervoerd en moest een dag later definitief opgeven.

Het betekende een naar einde van de Giro voor Girmay, waarin hij zich juist op een positieve manier liet zien. Zo eindigde hij als tweede achter Van der Poel in de openingsetappe. Ook boekte hij diverse ereplaatsen waarna hij de zege pakte in Jesi. Girmay was daarmee een geduchte concurrent voor Arnaud Démare in de strijd om de puntentrui.

Bloeding

Girmay kampte met een bloeding in de voorkamer en moest rust nemen om geen blijvende schade aan zijn oog over te houden. Al snel gaf Intermarche-Wanty-Goberts ploegarts Piet Daneels aan te verwachten dat de renner snel weer op de fiets zou zitten.

Woensdag kwam de bevestiging dat dit inderdaad het geval is. Via het Twitterkanaal van Intermarche-Wanty-Goberts liet de ploeg weten de renner binnen tien dagen weer op de fiets te verwachten.

