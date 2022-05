De twintigste etappe is gerust de koninginnenrit van deze Giro d'Italia te noemen. Onderweg komt het peloton de Passo di San Pellegrino tegen, de Passo Pordoi en de finish ligt boven op de Passo Fedaia. Het venijn zit hem in de staart want in de laatste zes kilometer van die Passo Fedaia komt het stijgingspercentage niet onder de 10 procent.

Laatste kans voor de vluchters

Ad

Deze laatste bergrit is ook de laatste kans voor de vluchters. De Giro eindigt namelijk met een tijdrit van 17 kilometer, dus voor vele renners ligt de finish van de Ronde van Italië bovenop de Passo Fedaia. Een gevecht voor de vlucht van de dag was te verwachten. Het duurde zo'n 30 kilometer totdat er vijftien man ontsnapte uit de klauwen van het peloton. Met namen als Thymen Arensman, Gijs Leemreize, Mathieu van der Poel, Davide Formolo en Lennard Kämna was het direct duidelijk dat deze kopgroep wel eens de finish kon halen.

Giro d'Italia Giro d'Italia | Beslissing in het klassement, tijdsverschil lijkt onoverbrugbaar - alle klassementen 41 MINUTEN GELEDEN

Op de beklimmingen werd de kopgroep langzaamaan uitgedund. Van der Poel moest op de Passo San Pellegrino al accepteren dat vandaag niet voor hem ging zijn en liet zich langzaamaan terugzakken in het peloton. Het verschil werd gemaakt op de Passo Pordoi. Op de flanken van deze Cima Coppi, de hoogste beklimming van de Giro, reed Alessandro Covi weg bij de kopgroep. De Italiaan van UAE kent een ongelooflijk sterke dag. Hij weet een voorsprong van 2 minuten en 20 seconden bij elkaar te sprokkelen voordat hij aan de slotklim begint, maar zodra Covi op de steile stukken van de Fedaia komt, slinkt zijn voorsprong met grote sprongen.

Giro d’Italia | “Ik wilde niet in de kopgroep” - Teleurgestelde Arensman had plannen voor tijdrit

Jai Hindley!

Jai Hindley is de eerste klassementsman die het probeert op de slotklim en zijn aanval maakt direct het verschil. Alleen Carapaz kan reageren en Landa moet direct zijn twee concurrenten laten gaan. Hindley springt naar het achterwiel van zijn ploegmaat Kämna, die de hele dag in de kopgroep heeft gereden. De Duitser kan nu alle overgebleven energie uit zijn lichaam fietsen voor zijn kopman. De inspanning van Kämna kraakt zelfs Richard Carapaz. De Ecuadoriaan moet een klein gaatje laten en zodra Hindley dat zag, versnelde de Australiër. Hindley vliegt omhoog en Carapaz ziet meter voor meter de nummer twee in het klassement bij hem wegrijden.

Covi heeft ondertussen meer dan 50 kilometer alleen op kop gereden en is niet meer teruggepakt door de achtervolgers. De Italiaan wint de koninginnenrit van deze Giro d'Italia en maakt op deze manier de Giro van Team UAE nog een beetje goed.

Enorme tijdsverschillen

Carapaz is inmiddels zelfs zo gekraakt dat zelfs Landa weer voorbij de Ecuadoriaan rijdt. Carapaz verliest bijna 1,5 minuut op Hindley en 50 seconden op Landa. De voorsprong van Hindley lijkt niet meer te overbruggen in de tijdrit van morgen. Althans, in 2020 begon Jai Hindley ook de tijdrit op de laatste dag van de Giro in het roze. Toen was het Tao Geoghegan Hart die er uiteindelijk met de eindzege vandoor ging. Dat belooft wat voor morgen!

Giro d'Italia | Piepende en krakende Carapaz verliest bijna anderhalve minuut op Hindley

WAAR KIJK JE?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+

Giro d'Italia Giro d'Italia | Dit zijn de hoogtepunten van de koninginnenrit van de Ronde van Italië EEN UUR GELEDEN