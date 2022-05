In 2018 ontbolsterde de Ecuadoriaan zich voor het eerst als kanshebber voor de eindzege van een grote ronde. Dat jaar won hij in de Giro de etappe naar Montevergine di Mercogliano en eindigde hij als vierde. Een jaar later deed hij het zelfs nog beter door de roze trui naar Verona te brengen.

Ad

Het was tot nu het laatste optreden van de Ineos-kopman in Italië. Sindsdien richtte hij zich op de Tour de France en de Vuelta a Espana, waar hij een derde en tweede plaats in het eindklassement wist te bereiken. En passant pakte hij ook nog eens de olympische titel in de wegwedstrijd tijdens Tokyo 2020.

Giro d'Italia Giro d'Italia | Van der Poel in het roze, Girmay draagt jongerentrui - De klassementen op een rijtje EEN UUR GELEDEN

UITDAGING

Inmiddels kan de Zuid-Amerikaan dus al een mooi palmares voorleggen, maar hij hoopt daar dit jaar een paar mooie prijzen aan toe te voegen, namelijk een tweede Trofeo Senza Fine en een eerste eindzege in de Vuelta. "Ik heb me sinds oktober voorbereid met een duidelijk doel voor ogen: het winnen van de Giro en daarna datzelfde resultaat in de Vuelta", ontbreekt het Carapaz niet aan ambitie. "Ik weet dat het een enorme uitdaging is, maar dat is mijn motivatie ook."

Volta Catalunya | Carapaz wint sprint-a-deux na duo-aanval van 132 kilometer

"Drie jaar geleden kwam ik naar Italië met een gedeeld kopmanschap met Mikel Landa, maar dit keer ben ik de onbetwiste leider en ben ik met een duidelijk doel gekomen." Binnen zijn eigen ploeg is hij dus de grote man, maar daarbuiten treft hij natuurlijk wel sterke concurrentie. "Ik denk dat er vijf, zes man aan de start staan met een gerechtvaardigde hoop om te winnen. Ik onderschat niemand."

In de Ronde van Catalonië koos Carapaz vroeg in een etappe de aanval en hij sluit niet uit dat hij in de Giro ook die tactiek zal hanteren. "Ik zeg niet bij voorbaat nee."

WAAR KIJK JE?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer exclusief en live op Eurosport en discovery+. Dagelijks verzorgen Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon het commentaar bij de etappes. Elke dag volgt na de finish een Kop over kop-show. Mis dus niks van de 105e Giro d'Italia en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+

Giro d'Italia Giro d'Italia | Biniam Girmay 'ontzettend blij' met tweede plek en witte trui EEN UUR GELEDEN